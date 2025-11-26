Advertisement
Babri Masjid posters emerge in Murshidabad: टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जबसे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान किया है, उसके बाद जमकर घमासान मचा है. अब गिरिराज सिंह ने कबीर पर जमकर हमला बोला है. गिरिराज ने कहा है कि 'TMC बाबरी मस्जिद का नहीं, बल्कि बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', ' इसके साथ ही गिरिराज ने कहा TMC बंगाल में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के सहारे राजनीति चल रही है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:44 AM IST
'TMC बाबरी मस्जिद का नहीं, बल्कि बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', 'हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे' कहने वाले हुमायूं कबीर पर फिर मचा घमासान

Humayun Kabir Babri Masjid foundation on Dec 6: हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का कारण बन गए हैं. बाबरी मस्जिद की नींव रखने के उनके ताजा ऐलान ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत को गर्म कर दिया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कबीर के बयान पर सीधा हमला बोला और कहा कि TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बल्कि “बांग्लादेश” का शिलान्यास कर रही है.

MLA हुमायूं कबीर पर जमकर हमला बोला
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के MLA हुमायूं कबीर पर उनके इस दावे पर तीखा हमला किया कि वह मुर्शिदाबाद में "बाबरी मस्जिद" का शिलान्यास करेंगे. मंगलवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि TMC पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बना रही है, बल्कि "बांग्लादेश" का शिलान्यास कर रही है. सिंह ने आगे दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार "बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सपोर्ट" पर चल रही है, और चेतावनी दी कि TMC की "हिंदुओं की लाशों पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी." 

MLA हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी हमलावर
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस कदम की आलोचना की, और कहा कि "नुकसान पहुंचाने वाले इरादे" वाले लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि बाबर के नाम पर न तो कोई मंदिर और न ही कोई मस्जिद बनाई जाएगी, जिसे स्वीकार किया जाएगा. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "इस देश में बाबर के नाम पर कभी कोई मंदिर या मस्जिद नहीं बनाई जाएगी. नुकसान पहुंचाने वाली सोच वाले लोग समाज में गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं... हिंदू समाज, सनातन समाज, इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा."

कबीर का ऐलान 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की रखेंगे नींव
TMC MLA कबीर के उस ऐलान के बद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. यह अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के 33 साल पूरे होने पर होगा. उन्होंने कहा, "हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे. इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे. इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे." अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को 6 दिसंबर, 1992 को कार सेवकों ने गिरा दिया था.

बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति
इससे पहले, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) MLA हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया था और इसे वोटों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति बताया था. कबीर की बातों को "विवादास्पद" बताते हुए पूनावाला ने कहा कि TMC नेता अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को गाली देने में विश्वास रखते हैं.

गंगा में काटकर बहा देंगे कबीर का था बयान
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कबीर को निशाने पर लिया है. उन्होंने ANI से बातचीत में कहा है कि यह TMC की तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स है. TMC का मतलब अब 'तुष्टि कारण मुझे चाहिए' हो गया है. यह विवादित हुमायूं कबीर, जो कहता है कि वह हिंदुओं को काटकर भागीरथ में फेंक देगा, अब एक और विवादित बयान दे रहा है क्योंकि उनकी सोच है, हिंदुओं को गाली दो और वोट बैंक की ताली लो." "ये वही लोग हैं जो 'जय श्री राम', राम मंदिर का विरोध करते हैं, जिन्होंने 'माँ सीता', 'माँ दुर्गा', 'माँ काली' का अपमान किया है, और कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए. ये वही लोग हैं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह वक्फ, CAA, SIR पर भड़काना हो, या इस तरह की चीजें करना हो," 

कांग्रेस नेता उदित राज ने किया कबीर के बयान का समर्थन
इसके उलट, कांग्रेस नेता उदित राज ने उनका बचाव करते हुए कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग "बेमतलब की अटकलें" लगा रहे हैं. राज ने कहा, "अगर मंदिर की नींव रखी जा सकती है, तो मस्जिद की नींव रखने में क्या दिक्कत है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे बेकार की बातें कर रहे हैं. यह इस देश और सभी देशों में धार्मिक आज़ादी है."

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Humayun Kabir

