'वक्फ के कामों में गैर-मुस्लिम नहीं दे सकते दखल', तीखी बहस के बीच बोले रिजिजू; गिरिराज भी विपक्ष पर गरजे

Waqf Bill: लोकसभा में बुधवार को वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हो गया. अब इस पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच सदन में जबरदस्त बहस हो रही है. विपक्ष ने इसे मुस्लमानों को हाशिए पर धकेलने वाला कानून करार दिया. वहीं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कानून को मुसलमानों के लिए लाभकारी बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रबंधन और लाभार्थी केवल मुस्लिम ही होंगे.

बिल के असंवैधानिक होने या अधिकारों में कटौती करने के दावों का खंडन करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, 'मैं इन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं. कोई भी मुस्लिम जो ट्रस्ट के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है, वह बिना किसी प्रतिबंध के ऐसा कर सकता है.'

गिरिराज सिंह का विपक्ष पर पलटवार

इस बीच, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि एक मशहूर कहावत है '100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को'. खासतौर पर लोकसभा सदस्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास काला रहा है, इमरजेंसी से बड़ा कुछ नहीं है.

इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2013 में चुनाव से पहले उन्होंने लुटियंस दिल्ली में 123 प्रोपर्टी रातोंरात वक्फ को दे दीं. बिहार के बेगुसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा,'एक कहावत है '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'. कांग्रेस पार्टी का इतिहास काला रहा है, आपातकाल से बड़ा कुछ नहीं है. 2013 में चुनाव से पहले उन्होंने लुटियंस दिल्ली में 123 संपत्तियां रातों-रात वक्फ को दे दीं. इससे पता चलता है कि तुष्टिकरण की हदें कौन पार करता है, कौन काला अध्याय लिखता है...'

