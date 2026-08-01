'प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूं', जिसने PM Modi के लिए दी थीं गालियां, उसने मांगी माफी

'मैंने जो कुछ भी किया, वह माफी के लायक नहीं था... मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं.' यह उस युवा लड़की के शब्द हैं, जिसने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को लेकर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अब इस लड़की का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर अपने किए पर न सिर्फ पछता रही है, बल्कि देश से माफी भी मांग रही है. लड़की ने एक्सेप्ट किया है कि विरोध प्रदर्शन के उग्र माहौल और वहां मौजूद भीड़ के प्रभाव में आकर उसकी सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित हो गई थी.
अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने कहा, 'मैं अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी. वहां छात्रों का आंदोलन चल रहा था. वहां कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे. उन लोगों के प्रभाव में आकर मैंने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया.'
लड़की ने वीडियो में आगे कहा, 'मैं सिर्फ 15 साल की हूं. मैंने जो कुछ भी किया, वह माफी के लायक नहीं था. मैंने बहुत सी बुरी बातें कहीं. यह मेरी पहली और आखिरी गलती है. मैं पूरे देश और प्रधानमंत्री जी से माफी मांगती हूं. मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं. प्लीज मुझे माफ कर दें.'
यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालिया संबोधन के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने उनको गाली देने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था, 'ये गुमराह बच्चे हैं, इनको राह दिखाना हमारा ही काम है.' पीएम मोदी का वीडियो आने के कुछ घंटे बाद ही रुचिका सिंह ने माफी मांग ली.
दरअसल, इस विवाद की शुरुआत तब हुई, जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान युवा लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह पीएम मोदी के लिए भद्दी गालियां और अपशब्द कहती नजर आ रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस ने 'जीरो एफआईआर' दर्ज की थी.
यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर का था, इसलिए बाद में इस मामले की जांच नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दी गई. शिकायतकर्ता का तर्क था कि सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल की गई ऐसी भाषा से संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और इससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी.