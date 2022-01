4 साल की बच्ची का पुनर्जन्म! पिछले जन्‍म की जो स्‍टोरी बताई, एकदम सच निकली

Girl claimed nine years ago she burnt to death: ऊषा की मां गीता पालीवाल ने बताया कि जब किंजल हमारे पास आई तो ऐसा लगा मानो बरसों से यहीं रह रही हो. जिन महिलाओं को वह जानती थी, उनसे बात की.जो फूल उसे पसंद थे, उसके बारे में भी किंजल ने पूछा. उसे एक एक बात याद है.