UP: उन्नाव में युवती का शव बरामद, सपा के पूर्व मंत्री के बेटे पर लगा आरोप

उन्नाव: यूपी पुलिस (UP Police) ने उन्नाव (Unnao) से एक युवती का शव बरामद किया है, जिसकी हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह (Fateh Bahadur Singh) के बेटे राजोल सिंह (Rajol Singh) पर लगा है.

बता दें कि उन्नाव में जिस प्लॉट से युवती का शव बरामद किया गया है, उसका मालिक आरोपी राजोल सिंह ही है. पुलिस (Police) मामले की जांच कर रही है.

एएसपी शशि शेखर सिंह ने कहा कि बीते 8 दिसंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जांच के बाद शव को बरामद किया गया है. बरामद हुए शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

Unnao, UP: Police recovers dead body of a missing woman from plot allegedly owned by the accused

"FIR was registered on Dec 8 and the accused was later arrested. Following investigation, the dead body was recovered. The post mortem will be done," says ASP Shashi Shekhar Singh https://t.co/zd1Lzvmd5i pic.twitter.com/ewZ2WoGxmL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022