Lift Safety News: लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; कुछ सेकंड की लापरवाही पड़ सकती थी भारी

Lift Safety Tips in Hindi: अगर आप बच्चों के साथ लिफ्ट से बिल्डिंग में आना-जाना करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. लिफ्ट में चढ़ते समय आप बच्चों का हाथ पकड़कर रहें. कुछ सेकंड की लापरवाही भी बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है.
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Girl hand stuck in lift: अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और लिफ्ट से आना-जाना करते हैं तो अपने बच्चों का खास ध्यान रखें. ऐसा न करने पर आपका बच्चा किसी दिन बड़े संकट में फंस सकता है. महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिससे सब सहम गए हैं. अपनी दादी के साथ जा रही बच्ची का हाथ लिफ्ट में फंस गया. कई मिनटों की मशक्कत के बाद उसका हाथ बाहर निकल तो आया लेकिन उसमें डर बैठ गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखने के बाद लोग हैरान-परेशान हैं.
डराने वाली यह घटना पिंपरी-चिंचवाड़ के दिघी इलाके में सामने आई है. वहां की एक रिहायशी सोसाइटी में एक महिला अपनी पोती को साथ लेकर लिफ्ट में सवार हुईं. जैसे ही लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकी और दरवाजे खुलने लगे, तभी बच्ची ने खेल-खेल में अपना हाथ दरवाजे के किनारे पर रख दिया.
उसी दौरान लिफ्ट बंद हो गई और बच्ची का हाथ दरवाजे के पतले गैप में फंस गया. यह देख लिफ्ट में सवार सभी लोग स्तब्ध रह गए. अपना हाथ न निकलते देख बच्ची जोर-जोर से रोने लगी. घबराई दादी ने लिफ्ट में सवार दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसका हाथ निकालने की कोशिश की. हालांकि, हाथ इतनी बुरी तरह फंसा था कि उसे निकालने में कई मिनट लग गए. तब तक बच्ची की चीखों और दादी की घबराहट ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था. आखिरकार, लिफ्ट में मौजूद एक व्यक्ति ने सावधानी से दरवाजे को थोड़ा पीछे खींचकर बच्ची का हाथ सुरक्षित निकाल लिया.
सौभाग्य से, बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई. उसे कुछ मामूली खरोंचें आईं, लेकिन अगर लिफ्ट चल पड़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बच्ची के साथ हुई यह घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है.
इस मामले में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने बिल्डर और पार्किंग सिस्टम कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है. जांच में पता चला कि लिफ्ट के दरवाजे में सेफ्टी फीचर्स अपडेट नहीं थे, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. यह भी सामने आया कि लिफ्ट के सेंसर ने ठीक से काम नहीं किया था. जिससे दरवाजे बंद होने पर वह ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करने में विफल रहा.
एक्सपर्टों के मुताबिक, लिफ्ट में गड़बड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, हर साल इस तरह के सैकड़ों मामले देश में सामने आते हैं. वर्ष 2024-25 में लिफ्ट से जुड़े ऐसे हादसों में 15% की बढ़ोतरी हुई. खास बात ये है कि इस तरह के हादसों में ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं.
विशेषज्ञ सभी पैरंट्स को सलाह देते हैं कि लिफ्ट में हमेशा बच्चों का हाथ पकड़कर रखें. दरवाजों से दूर रहें और सेंसर की जांच करवाएं. जब बच्चे साथ में हों तो पैरंट्स मोबाइल फोन या आपसी बातचीत में व्यस्त न हो जाएं. उनकी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े संकट की वजह बन सकती है.
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