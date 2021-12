स्कूटी के नंबर प्लेट पर SEX लिखा होने से परेशानी, लड़की का घर से निकलना हुआ दुश्वार

Delhi girl can not ride new scooty as number plate has DL3 SEX: दिल्ली आरटीओ विभाग की तरफ से जो नंबर प्लेट प्राप्त हुई उसमें SEX अल्फाबेट्स थे. गाड़ी का नंबर प्लेट लगाने के बाद युवती और उसके भाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 3 शब्द उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाएंगे. हालत ये है कि मन होने के बावजूद शर्मिंदगी की वजह से युवती अपनी स्कूटी पर राइड के लिए नहीं जा पा रही है.