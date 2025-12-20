Advertisement
trendingNow13047542
Hindi Newsदेशवैश्विक शक्ति संतुलन में आया बड़ा बदलाव, अब कोई देश नहीं थोप सकता अपनी मर्जी; पुणे में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

'वैश्विक शक्ति संतुलन में आया बड़ा बदलाव, अब कोई देश नहीं थोप सकता अपनी मर्जी; पुणे में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

S. Jaishankar: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पुणे में कहा कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आया है अब पावर और प्रभाव के कई केंद्र उभर चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो अपनी मर्जी नहीं थोप सकता.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

S. Jaishankar: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक शक्ति संतुलन में आए बदलावों पर जोर देते हुए कहा कि अब दुनिया में पावर और प्रभाव के कई केंद्र उभर चुके हैं और अब कोई भी देश चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो सभी मुद्दों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता. बता दें, यह बयान उन्होंने पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दिया.

अब दुनिया में कई ताकतवर देश: जयशंकर 

जयशंकर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन में बड़े बदलाव आए हैं और अब दुनिया में कई ताकतवर देश हैं जो अपनी दिशा और साथ ही नीतियां भी तय कर रहे हैं. यह बदलाव यह दिखाता है कि अब कोई एक देश सभी मुद्दों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता. अब हर देश के पास अपनी आवाज और शक्ति है और इसके कारण एक स्वाभाविक मुकाबला भी बनता है जिससे विश्व में संतुलन आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 30000000 के बीमा के लिए बेटों ने रची खौफनाक साजिश, सांप से पिता को डसवाया; अब खुली पोल

 नया वैश्विक परिदृश्य भारतीय नीति के लिए एक अवसर: जयशंकर ​

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पहले एक या दो प्रमुख शक्तियों का प्रभुत्व था लेकिन अब इस बदलाव ने कई देशों को प्रभाव और शक्ति का हिस्सा बना दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यह बदलाव संकेत करता है कि अब दुनिया में केवल एक देश या कुछ शक्तियों का दबदबा नहीं है. इसका अर्थ है कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में विविधता आई है और विभिन्न देशों के बीच समानता की भावना का विकास हो रहा है. जयशंकर ने यह भी कहा कि यह नया वैश्विक परिदृश्य भारतीय नीति के लिए एक अवसर भी है. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस बदलते हुए वैश्विक वातावरण को समझें और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

S. Jaishankar

Trending news

शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...