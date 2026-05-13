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Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?

भारत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है. भारत के पास कच्चे तेल का सीमित भंडार है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है. भारत के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है लेकिन हमारे पास कोकिंग कोयले की गुणवत्ता वाला कोयला नहीं है जिसकी इस्पात उद्योग को जरूरत है.

 

Written By  Dr. R N PANDEY|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 13, 2026, 02:46 PM IST
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Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति? (AI- Image)
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति? (AI- Image)

वैश्विक ऊर्जा संकट आज के दौर की एक बहुआयामी चुनौती है, जो केवल संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भू-राजनीतिक तनावों, आपूर्ति श्रृंखला की जटिल बाधाओं और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक अनिवार्यताओं का एक मिला-जुला परिणाम है. वर्तमान समय में, ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक विकास का मुद्दा न रहकर राष्ट्रीय संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है. भारत, जो अपनी कच्चा तेल (Crude Oil) आवश्यकताओं का लगभग 85% और प्राकृतिक गैस का 50% हिस्सा आयात करता है, इस वैश्विक संकट के केंद्र में खड़ा है. एक ओर जहां वैश्विक बाजारों में ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति मार्ग (जैसे- स्वेज नहर और लाल सागर) में बढ़ता तनाव भारत की राजकोषीय स्थिति पर दबाव डाल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह संकट भारत के लिए एक 'प्रोत्साहक' के रूप में भी उभरा है.

यह स्थिति भारत को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से हटकर ऊर्जा के वैकल्पिक, स्वच्छ और स्वदेशी स्रोतों- जैसे हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen), सौर ऊर्जा और जैव ईंधन की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. अतः वैश्विक ऊर्जा संकट में भारत की स्थिति केवल एक 'प्रभावित राष्ट्र' की नहीं है, बल्कि एक ऐसे 'रणनीतिक खिलाड़ी' की है जो अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है. वैश्विक ऊर्जा संकट एक बहुआयामी चुनौती है, जो भू-राजनीतिक तनावों, आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की बाधाओं और जलवायु परिवर्तन की अनिवार्यताओं से उपजी है. भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस संकट के केंद्र में है.

भारत क्रूड ऑयल के मामलों में कोयले पर ज्यादा निर्भर है

भारत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है. भारत के पास कच्चे तेल का सीमित भंडार है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है. भारत के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है लेकिन हमारे पास कोकिंग कोयले की गुणवत्ता वाला कोयला नहीं है जिसकी इस्पात उद्योग को जरूरत है. इसलिए, कुल मिलाकर हमारे पास भारत में जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार है, जो भारत में ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण का मुख्य कारण है. ऊर्जा जरूरत के हिसाब से हमें इसके लिए कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है इसलिए ऊर्जा की ज़रूरतें भी हमारी काफी बड़ी है.

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बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण

भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है. बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ता जा रहा है. जो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है. पारेषण और वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त निवेश से पारेषण में महत्वपूर्ण ऊर्जा हानि होती है जो बिजली के कुशल वितरण में बाधा डालती है. कोयले की आपूर्ति और भंडारण के कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण हमें प्रत्येक मानसून के मौसम में कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है.

ऊर्जा खपत में अक्षमता

पुरानी मशीनरी, नवाचारों की कमी और रखरखाव की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ऊर्जा खपत होती है. अनुमान के अनुसार, भारत समान वस्तुओं के उत्पादन के लिए यूरोपीय देशों की तुलना में दोगुने से अधिक ऊर्जा की खपत होती है. जिससे अनावश्यक ऊर्जा की खपत होती है. यद्यपि भारत सौर, पवन और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन में क्षमता वृद्धि में काफी प्रगति कर रहा है, लेकिन यह अभी पर्याप्त नहीं हैं. नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को हाल ही में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है, जब अप्रैल 2026 में तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से निर्मित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकैलिटी (chain reaction) हासिल की. यह उपलब्धि भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण (Phase-2) की शुरुआत है, जो भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस सफलता से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सफलता की उम्मीद देखी जा रही है.भविष्य में होने वाले प्रमुख लाभ पर्यावरणीय हितैषी भी होंगे.  

थोरियम-आधारित ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त 

यह रिएक्टर भारत के पास मौजूद थोरियम (विश्व का 25%) के विशाल भंडार का उपयोग करने में सक्षम है, जो भविष्य में यूरेनियम पर निर्भरता कम करेगा और 1 किलो थोरियम से 10 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकता है. ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षा: इस सफलता से भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा, जिससे देश के स्वदेशी ईंधन चक्र (closed fuel cycle) को मजबूती मिलेगी. 

स्वच्छ और 24x7 ऊर्जा

यह रिएक्टर नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा क्योंकि यह बिना कार्बन उत्सर्जित किए 24 घंटे लगातार बिजली उत्पादन (base load power) कर सकता है, जो सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है. 2047 तक 100 गीगावाट (GW) का लक्ष्य: इस तकनीक से भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को साल 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है. औद्योगिक और तकनीकी विकास: PFBR की सफलता से भारत में उन्नत तकनीक (SMRs) का विकास होगा, जो विनिर्माण, इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकता है. नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए कोयला-आधारित बिजली का एक प्रमुख विकल्प हो सकती है, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता (100%) के लिए भारत को सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा पर भी निर्भर रहना होगा.

वैश्विक ऊर्जा संकट के मुख्य कारण

भू-राजनीतिक अस्थिरता: रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में तनाव ने तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी अस्थिरता पैदा की है. आपूर्ति और मांग का असंतुलन: महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में अचानक तेजी आने से ऊर्जा की मांग बढ़ी, जबकि आपूर्ति उस गति से बहाल नहीं हो पाई. ऊर्जा संक्रमण जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने के दौरान निवेश में असंतुलन ने भी अस्थायी रूप से संकट को गहराया है. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, विशेष रूप से मई 2026 की स्थितियों को देखते हुए, ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बनकर उभरी है. पश्चिम एशिया (विशेषकर अमेरिका-ईरान तनाव) में जारी संघर्ष और ओपेक+ देशों की बदलती नीतियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हैं. 

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने की जरूरत

ऐसी स्थिति में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अनावश्यक ऊर्जा खर्च और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री की इस अपील के कई मायने हैं जो भारत के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में मार्ग प्रशस्त करेंगे. इस संकट के बीच मोदी की अपील के मुख्य मायने निम्नलिखित बिंदुओं से समझे जा सकते हैं. प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक यात्राओं से बचने का आग्रह किया है. इसका उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90% आयात करता है. मोदी की अपील ने ऊर्जा संरक्षण को 'राष्ट्र सेवा' से जोड़ दिया है.

व्यवहार परिवर्तन

दिल्ली जैसे महानगरों में लोग अब निजी वाहनों के बजाय यह अपील उनके वैश्विक विजन 'मिशन LiFE' का ही विस्तार है. जो व्यक्तिगत स्तर पर स्थायी आदतों को अपनाने पर जोर देता है. वैश्विक मंचों पर मोदी ने भारत को 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता (2030 तक) की ओर ले जाने का संकल्प दोहराया है. संकट के समय उनकी अपील यह संकेत देती है कि पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) पर निर्भरता कम करना अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मई 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं. 

UAE के साथ सीधा संवाद

ओपेक+ से बाहर होने के बाद यूएई के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा संबंध भारत के लिए "ऊर्जा सुरक्षा मिशन" की तरह हैं. नॉर्डिक देशों के साथ सहयोग: हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) और आर्कटिक सहयोग के माध्यम से भविष्य के ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना. भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है (आईआरईएनए आरई सांख्यिकी 2026 के अनुसार, दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर). वैश्विक ऊर्जा संकट ने भारत को अपनी 'ऊर्जा संप्रभुता' (Energy Sovereignty) को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है. 

भारत के लिए ऊर्जा संकट का दीर्घकालिक समाधान

भारत न केवल अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, बल्कि सौर और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर रहा है. हालांकि, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए खनिज आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और घरेलू विनिर्माण (PLI योजनाओं के माध्यम से) को और मजबूत करना अनिवार्य होगा. भारत के लिए ऊर्जा संकट का समाधान केवल नए पावर प्लांट लगाने में नहीं, बल्कि अपनी “सांस्कृतिक जड़ों” की ओर लौटने में भी है. यदि हम अपनी पारंपरिक निर्माण शैलियों और जीवन पद्धति को आधुनिक सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों के साथ मिला दें, तो भारत एक ‘ऊर्जा-अधिशेष’ राष्ट्र बन सकता है.

यह भी पढ़ेंः CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया

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Dr. R N PANDEY

डॉ. राज नारायण पाण्डेय अयोध्या स्थित राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर/मीडिया प्रभारी हैं. 

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