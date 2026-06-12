Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /36 साल बाद पूर्वजों की थाती खोजने श्रीनगर पहुंचे कश्मीरी पंडित, मातृभूमि से जुड़ाव और वापसी की नई उम्मीद जगी

36 साल बाद पूर्वजों की थाती खोजने श्रीनगर पहुंचे कश्मीरी पंडित, मातृभूमि से जुड़ाव और वापसी की नई उम्मीद जगी

Jammu Kashmir news: श्रीनगर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में कश्मीरी पंडितों की वापसी, पुनर्वास और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय के भविष्य और उनकी जड़ों से जुड़ाव के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jun 12, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:03 PM IST
36 साल बाद पूर्वजों की थाती खोजने श्रीनगर पहुंचे कश्मीरी पंडित, मातृभूमि से जुड़ाव और वापसी की नई उम्मीद जगी

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
41 साल में चीते जैसी चाल... इतना स्टैमिना कहां से लाते हैं फुटबॉलर रोनाल्डो?
lifestyle7 min ago
2
uttarakhand weather update25 min ago
3
 Uttarakhand News29 min ago
4
mp news30 min ago
5
iran34 min ago