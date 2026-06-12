Kashmiri Pandit news: 36 साल बाद 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव 2026' के तहत पहली बार कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर पहुंचा है. इस पहल का उद्देश्य दुनियाभर में बसे कश्मीरी पंडितों को उनकी मातृभूमि से दोबारा जोड़ना और उनकी संभावित वापसी के रास्तों पर चर्चा करना है. प्रतिनिधिमंडल घाटी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर मौजूदा हालात का जायजा कर रहा है. इसका मकसद यह समझना है कि क्या परिस्थितियां अब इतनी बेहतर हो चुकी हैं कि लोग अपने पुश्तैनी घरों में वापस लौट सकें.
आयोजकों के अनुसार यह यात्रा केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक पुनर्संपर्क का प्रयास भी है. इस दौरे में अमेरिका, यूरोप और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए कश्मीरी पंडित शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोग पिछले 36 वर्षों में पहली बार अपनी जन्मभूमि लौटे हैं. कई प्रतिभागियों के लिए यह सफर पुरानी यादों और भावनाओं से भरा हुआ रहा.
प्रतिनिधिमंडल घाटी के हालात पर अपनी रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेगा. इसके बाद सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सुझावों को संकलित कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, ताकि पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.
श्रीनगर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में कश्मीरी पंडितों की वापसी, पुनर्वास और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय के भविष्य और उनकी जड़ों से जुड़ाव के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है.
दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मार्तंड मंदिर, खीर भवानी, शारदा पीठ और ज़ीठशा देवी मंदिर जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के दर्शन किए. इन स्थलों से जुड़ी स्मृतियों ने कई लोगों को भावुक कर दिया और अपने अतीत से जुड़ने का अवसर प्रदान किया.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का मानना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी तभी सफल हो सकती है जब घाटी की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी का सहयोग और स्वीकार्यता मिले. साथ ही सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और विश्वास बहाली के कदम भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अशोक धर ने कहा कि कई लोग दशकों बाद पहली बार अपने घरों तक पहुंचे और भावुक हो गए. उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब कश्मीर में समुदायों के बीच पुराने विश्वास और भाईचारे को फिर से मजबूत किया जाए.
कई प्रतिभागियों ने बताया कि कश्मीर की यादें कभी उनके दिल से नहीं गईं. उन्होंने कहा कि परिस्थितियों में सुधार दिखाई दे रहा है और वे एक दिन फिर से अपनी मातृभूमि में बसने की उम्मीद रखते हैं. उनके अनुसार, दुनिया में कहीं भी रहने के बावजूद अपने घर जैसी शांति और अपनापन नहीं मिलता.
13 और 14 जून को श्रीनगर के SKICC में होने वाले सम्मेलन में कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत, पहचान और अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाने के उपायों पर चर्चा होगी. इस आयोजन में राजनीतिक नेताओं के साथ कश्मीरी मुस्लिम और सिख सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है.