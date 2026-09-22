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PAK बॉर्डर के पास दुनिया की ताकतों का जमावड़ा, खतरनाक फाइटर जेट लेकर पहुंच रहे 40 देश; इस्लामाबाद में पसरी टेंशन

IAF Tarang Shakti Exercise: PAK का दुख है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा. जापान के साथ भारत का वायु युद्धाभ्यास अभी राजस्थान में चल ही रहा है कि कुछ दिन बाद दुनिया के 40 देश वहां पर अपने खतरनाक फाइटर जेट लेकर पहुंच रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 22, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:07 AM IST
PAK बॉर्डर के पास दुनिया की ताकतों का जमावड़ा, खतरनाक फाइटर जेट लेकर पहुंच रहे 40 देश; इस्लामाबाद में पसरी टेंशन
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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