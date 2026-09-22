/PAK बॉर्डर के पास दुनिया की ताकतों का जमावड़ा, खतरनाक फाइटर जेट लेकर पहुंच रहे 40 देश; इस्लामाबाद में पसरी टेंशन

Indian Air Force Multi-Nation Exercise in Rajasthan: भारत और जापान के बीच राजस्थान में वीर गार्जियन नाम का संयुक्त वायु युद्धाभ्यास अभी तक चल रहा है, जिससे पाकिस्तान की सांसे अटकी हुई हैं. अब 40 से ज्यादा देशों की वायु सेनाएं भी अपने खतरनाक लड़ाकू जेट लेकर राजस्थान पहुंच रही हैं. इतने ज्यादा देशों की वायु सेनाएं आखिर पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों एकजुट हो रही हैं. आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.