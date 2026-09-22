/PAK बॉर्डर के पास दुनिया की ताकतों का जमावड़ा, खतरनाक फाइटर जेट लेकर पहुंच रहे 40 देश; इस्लामाबाद में पसरी टेंशन

Indian Air Force Multi-Nation Exercise in Rajasthan: भारत और जापान के बीच राजस्थान में वीर गार्जियन नाम का संयुक्त वायु युद्धाभ्यास अभी तक चल रहा है, जिससे पाकिस्तान की सांसे अटकी हुई हैं. अब 40 से ज्यादा देशों की वायु सेनाएं भी अपने खतरनाक लड़ाकू जेट लेकर राजस्थान पहुंच रही हैं. इतने ज्यादा देशों की वायु सेनाएं आखिर पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों एकजुट हो रही हैं. आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.
असल में, राजस्थान में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 'तरंग शक्ति' के दूसरा संस्करण शुरू होने जा रहा है. रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस युद्धाभ्यास में 40 से अधिक देशों की वायु सेनाएं अपने आधुनिकतम लड़ाकू जेट लेकर आ रही हैं. यह युद्धाभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राजस्थान के जोधपुर स्थित वायु सेना स्टेशन पर आयोजित होगा.
अधिकारियों के अनुसार, विदेशी देश इस युद्धाभ्यास में विभिन्न प्रकार के हवाई उपकरणों के साथ शामिल होने आ रहे हैं. यूएस अपने पांचवीं पीढ़ी के दो से तीन F-35 लड़ाकू विमान लेकर आ रहा है. वहीं, फ्रांस अपने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेगा. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात अपने F-16 फाइटर जेट्स को तैनात करेगा. इसके अलावा, कई भाग लेने वाले देश परिवहन विमानों सहित सहायता उपकरण भी लेकर आ रहे हैं.
भारत का यह बड़ा वायु अभ्यास, भारत-जापान के द्विपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास 'वीर गार्डियन' के ठीक बाद हो रहा है, जिसकी मेजबानी भी जोधपुर एयरबेस ने ही की थी. भारतीय वायु सेना इस युद्धाभ्यास में अपने राफेल और सुखोई-30 लड़ाकू विमान उतारेगी.
इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के सपोर्ट प्लेटफॉर्म, जिनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे. इस युद्धाभ्यास में वैश्विक वायु सेनाएं एक साथ संयुक्त सामरिक युद्धाभ्यास करेंगी.
भारतीय वायुसेना ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पोस्ट में लिखा था, 'अभ्यास तरंग शक्ति वापस आ गया है. एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2026 भारत के प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के रूप में लौट रहा है. इस बार वह वैश्विक वायु सेनाओं को उच्च-स्तरीय संयुक्त सामरिक युद्धाभ्यास के लिए एक साथ ला रहा है. जुड़े रहिए क्योंकि दिग्गज एविएटर्स आसमान में उड़ान भरेंगे!'
Exercise Tarang Shakti is back.
Exercise Tarang Shakti 2026 returns as India’s premier multinational air exercise, bringing global Air Forces together for high-octane joint tactical maneuvers.
Stay tuned as elite aviators take to the skies!
#TarangShakti2026 #IAF… pic.twitter.com/2lVs2BHd8H
— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 21, 2026
बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'तरंग शक्ति' का पहला चरण 2024 में हुआ था. तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह में कहा था कि तरंग शक्ति के जरिए भारत ने सभी भागीदार देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है. उनमें यह विश्वास भी पैदा किया है कि जब भी आवश्यकता होगी, हम सब एक साथ खड़े होंगे.
रक्षा मंत्री ने आगे कहा था, 'जब इतनी जटिलता और बड़े पैमाने पर कोई अभ्यास होता है, तो अलग-अलग कार्य संस्कृति, हवाई युद्ध के अनुभव और युद्ध लड़ने के सिद्धांतों वाले सैनिक एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं.'
उन्होंने पिछले आयोजन में कहा था, 'यह ऐतिहासिक आयोजन भारतीय वायु सेना की महान उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक अवसर है. हम न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे सशस्त्र बलों को अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक माना जा रहा है.'
उन्होंने विस्तार से बताया था कि भारतीय वायु सेना को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक विमानों से लैस किया गया है. इस कार्यक्रम में अग्निवीरवायु महिला एयर वॉरियर ड्रिल टीम की ओर से प्रदर्शन, LCA तेजस, LCH प्रचंड, सारंग और SKAT टीमों द्वारा करतब दिखाए गए थे.
(एजेंसी ANI)