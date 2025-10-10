Global Warming: सदी के अंत तक समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा

Advertisement
Global Warming:'नेचर अर्बन सस्टेनेबिलिटी पत्रिका' में पब्लिश हुई मैकगिल विश्वविद्यालय की एक रिचर्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और यदि जीवाश्म ईंधन का उपयोग होना बंद नहीं हुआ तो इस सदी के अंत तक दुनिया के तटीय इलाकों की 10 करोड़ से ज्यादा इमारतें समुद्र में समा जाएंगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:50 AM IST
Climate Change: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के बढ़ते जलस्तर का खतरा भारत के मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों पर भी पड़ सकता है. मैकगिल विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक यदि जीवाश्म ईंधन के यूज को रोका नहीं गया तो ये बढ़ता जलस्तर सदी के अंत तक दुनिया की 10 करोड़ से ज्यादा इमारतों को अपने अंदर ले लेगा. ये ना सिर्फ इमारतों के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है. इसके अलावा रिफाइनरियों, बंदरगाहों और सांस्कृतिक धरोहरों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है. जानकारी के अनुसार ये रिसर्च 'नेचर अर्बन सस्टेनेबिलिटी पत्रिका' में पब्लिश हुई है.

इस रिसर्च से जुड़ी वैज्ञानिक प्रोफेसर नताल्या गोमेज का कहना है कि लगातार बढ़ता समुद्र का जलस्तर पहले से ही तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी को प्रभावित कर रहा है. जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे देखते हुए समुद्र का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है. यदि समुद्र का जलस्तर आधा मीटर भी बढ़ता है तो लाखों इमारतें डूब सकती हैं. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 0.5 मीटर से लेकर 20 मीटर तक जलस्तर बढ़ने के विभिन्न पहलुओं पर गहरा अध्ययन किया है. 
कितना जलस्तर बढ़ने पर कितना नुकसान होगा?
यदि समुद्र का जलस्तर 0.5 मीटर बढ़ता है तो करीब 30 लाख इमारतें समुद्र के पानी में समा जाएंगी. यदि समुद्र का जलस्तर 5 मीटर या उससे अधिक बढ़ता है तो 10 करोड़ से ज्यादा इमारतें इसकी चपेट में आ सकती हैं. 

प्रोफेसर जेफ कार्डिले के मुताबिक, समुद्र के जलस्तर में मामूली बढ़त भी लाखों ढांचों को खतरे में डाल सकती है, इसकी चपेट में कई देश आ सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हर देश में अलग-अलग देखने को मिल सकता है. समुद्र के जलस्तर बढ़ने का प्रभाव किसी भी देश की भौगोलिक संरचना और निर्माण पद्धतियों पर निर्भर करेगा.
चेन्नई-मुंबई के साथ इन शहरों पर भी खतरा
मैकगिल विश्वविद्यालय की एक रिचर्स में ये पाया गया कि यदि समुद्र का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसकी चपेट में भारत के कई बड़े शहर भी आ सकते हैं. बात करें अगर मुंबई की तो मुंबई में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से 830 वर्ग किलोमीटर छेत्र डूब सकता है. इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये सदी के अंत तक 1.377 वर्ग किलोमीटर तक का छेत्र डूब सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, अगले 16 सालों में चेन्नई का लगभग 86.8 वर्ग किलोमीटर का छेत्र पानी में डूब सकता है. जो सदी के अंत तक 215.77 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है. इतना ही नहीं थूथुकुड़ी और यनम का 10% छेत्र डूब सकता है. इसके अलावा विशाखापत्तनम, हल्दिया, उडुपी, पारादीप, पणजी, कोच्चि और पुरी के 1 से 5% झेत्र समुद्र में समा सकता है.

Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
