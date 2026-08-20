/अरबों का कारोबार बना योग, अब अग्निवीर बनेंगे सर्टिफाइड योगगुरु; सेना की अनूठी पहल से खुलेंगे करियर के नए रास्ते

जिस योग को भारत ने सदियों तक सिर्फ अध्यात्म और सेहत का जरिया माना, वही योग आज दुनिया भर में अरबों डॉलर के एक विशाल उद्योग का रूप ले चुका है. वैश्विक स्तर पर योग शिक्षकों की बढ़ती मांग के बीच देश में प्रशिक्षित ट्रेनर्स की भारी कमी बनी हुई है. इस बड़े अंतर को पाटने के लिए अब भारतीय सेना ने एक खास पहल की है, जहां चार साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को न केवल अनुशासित सैनिक बल्कि प्रमाणित योगगुरु भी बनाया जा रहा है, ताकि असैन्य जीवन में उनके लिए करियर के नए और सुनहरे रास्ते खुल सकें.
मार्केट डेटा फोरकास्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक योग और ध्यान बाजार 2025 में करीब 7,659 मिलियन डॉलर का था और 2026 में यह बढ़कर 8,717 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. इतना ही नहीं, अगले कुछ वर्षों में यह उद्योग हर साल औसतन 13.81 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 2034 तक 24,536 मिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकता है. यानी योग अब सिर्फ अध्यात्म और सेहत का विषय नहीं रहा, यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां रोजगार, करियर और कमाई तीनों के दरवाजे खुल रहे हैं.
लेकिन सवाल यह है कि जिस देश ने दुनिया को योग सिखाया, क्या वह इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है? एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की एक रिसर्च ने कुछ साल पहले ही इस असंतुलन की तरफ इशारा कर दिया था.
एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 5 लाख योग प्रशिक्षकों की जरूरत के मुकाबले तीन लाख प्रशिक्षकों की भारी कमी है. यह आंकड़ा तब का है जब योग अभी उतना संस्थागत नहीं हुआ था, जितना आज स्कूलों, कॉरपोरेट दफ्तरों, अस्पतालों और वेलनेस सेंटरों में हो चुका है. जाहिर है, मांग और उपलब्धता के बीच यह खाई समय के साथ और चौड़ी ही हुई होगी.
ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि यह कमी कैसे पूरी हो. जवाब की एक झलक देश की सशस्त्र सेनाओं की ओर से मिलती है, जहां अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे रहे अग्निवीरों को अब औपचारिक योग प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जा रहा है. सेना की अनुशासित दिनचर्या में योग पहले से ही एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसे प्रमाणपत्र के साथ जोड़ने का मकसद साफ है. चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के पास एक ऐसा कौशल हो, जिसकी बाजार में असल कीमत हो.
रक्षा जानकारों का कहना है कि यह पहल सिर्फ फिटनेस या अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उस बड़े ढांचे से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसे सेना के भीतर सर्व, लर्न, ट्रांजिशन और लीड के चार स्तंभों पर आधारित बताया जा रहा है. इसका सीधा अर्थ है पहले देश की सेवा, फिर सेवाकाल के दौरान नया हुनर सीखना, उसके बाद असैन्य जीवन में सहज बदलाव और अंत में उसी हुनर के दम पर एक नई भूमिका में आगे बढ़ना. योग प्रमाणन इसी सोच का व्यावहारिक उदाहरण बनता दिख रहा है.
प्रशिक्षित योग शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे आज के अग्निवीर
देश में योग प्रशिक्षकों की कमी और सेना से निकलने वाले अनुशासित, प्रमाणित युवाओं की उपलब्धता इन दोनों बातों को अगर साथ रखकर देखा जाए तो एक स्वाभाविक तस्वीर उभरती है. स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम और यहां तक कि विदेशों में भी प्रशिक्षित योग शिक्षकों की मांग लगातार बनी रहेगी, और अग्निवीरों के पास इस मांग को पूरा करने के लिए अनुशासन, प्रमाणन और अनुभव तीनों मौजूद होंगे.