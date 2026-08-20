/अरबों का कारोबार बना योग, अब अग्निवीर बनेंगे सर्टिफाइड योगगुरु; सेना की अनूठी पहल से खुलेंगे करियर के नए रास्ते

जिस योग को भारत ने सदियों तक सिर्फ अध्यात्म और सेहत का जरिया माना, वही योग आज दुनिया भर में अरबों डॉलर के एक विशाल उद्योग का रूप ले चुका है. वैश्विक स्तर पर योग शिक्षकों की बढ़ती मांग के बीच देश में प्रशिक्षित ट्रेनर्स की भारी कमी बनी हुई है. इस बड़े अंतर को पाटने के लिए अब भारतीय सेना ने एक खास पहल की है, जहां चार साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को न केवल अनुशासित सैनिक बल्कि प्रमाणित योगगुरु भी बनाया जा रहा है, ताकि असैन्य जीवन में उनके लिए करियर के नए और सुनहरे रास्ते खुल सकें.