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अरबों का कारोबार बना योग, अब अग्निवीर बनेंगे सर्टिफाइड योगगुरु; सेना की अनूठी पहल से खुलेंगे करियर के नए रास्ते

अग्निपथ योजना के तहत देश सेवा कर रहे अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और हुनरमंद बनाने के लिए सेना ने एक नया खाका तैयार किया है, जिसके तहत अब अग्निवीर, सर्टिफाइड योगगुरु बनेंगे. आइए जानते हैं ऐसा क्यों होगा?

Written ByZee News Desk
Published: Aug 20, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:33 PM IST
अरबों का कारोबार बना योग, अब अग्निवीर बनेंगे सर्टिफाइड योगगुरु; सेना की अनूठी पहल से खुलेंगे करियर के नए रास्ते
Image Credit: अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और हुनरमंद बनाने के लिए सेना ने एक अनूठी पहल की है (डिजाइन फोटो, ZEE NEWS)

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