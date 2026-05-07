जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ रथ की जान! क्या हैं G- 43X की खूबियां?

अभी हाल के दिनों में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमलावर ने हमला किया था तब उनकी सिक्योरिटी में जिस पिस्टल Glock 43X, का इस्तेमाल किया गया था. उसी पिस्टल से पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई.
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पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार (6 मई) की रात को हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया. इस पिस्टल का नाम 'ग्लॉक 43X' है. अब ये पिस्टल जांच एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. ऑस्ट्रिया में बनी यह 9 एमएम की आधुनिक कॉम्पैक्ट पिस्टल मानी जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां और स्पेशल फोर्स इस्तेमाल करती हैं. अभी हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के दौरान उनके सुरक्षा में इस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था.
ग्लॉक 43X अपनी हल्की बॉडी, तेज फायरिंग क्षमता और आसानी से छिपाकर ले जाने की वजह से काफी चर्चित है. विशेषज्ञों के मुताबिक यह पिस्तौल तकनीकी तौर पर काफी एडवांस मानी जाती है और कम दूरी पर बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम होती है. अमेरिकी सिक्योरिटी की ड्यूटी वेपन पर महिला सुरक्षा अधिकारी ने इस पिस्टल का इस्तेमाल किया था. इस दौरान इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से हमलावर की गोलियों का इन पर कोई असर नहीं हुआ था.
भारत में इस हथियार की आम तौर पर खुली बिक्री नहीं होती. यही वजह है कि जब भी इस तरह की विदेशी पिस्तौल किसी आपराधिक वारदात में सामने आती है, तो जांच एजेंसियां उसके सप्लाई नेटवर्क को लेकर सतर्क हो जाती हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसी हाई-टेक विदेशी पिस्तौलें ड्रोन तस्करी, सीमापार नेटवर्क और अंतरराज्यीय अवैध हथियार गिरोहों के जरिए अपराधियों तक पहुंच रही हैं.
जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्लॉक 43X की कीमत करीब 40 हजार रुपये के आसपास बताई जाती है, लेकिन भारत के अवैध हथियार बाजार में इसकी कीमत कई लाख रुपये तक पहुंच जाती है. मांग ज्यादा और उपलब्धता बेहद सीमित होने की वजह से इसकी तस्करी संगठित अपराध नेटवर्क के लिए बड़ा कारोबार बनती जा रही है. Glock 43X अपनी पतली और हल्की डिजाइन के लिए जानी जाती है. यह पारंपरिक Glock पिस्टलों से ज्यादा स्लिम है, इसलिए इसे छिपाकर कैरी करना आसान होता है. पहले इस मॉडल में 10 राउंड की सिंगल-स्टैक मैगजीन मिलती थी, जिसकी वजह से इसकी क्षमता सीमित मानी जाती थी.
हालांकि, कंपनी ने बाद में अपनी पुरानी परंपरा तोड़ते हुए मेटल मैगज़ीन पेश कीं. Glock लंबे समय तक सिर्फ मेटल-लाइन वाले पॉलीमर मैगज़ीन इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन नए बदलाव के बाद 43X की क्षमता बढ़कर 15 राउंड तक पहुंच गई. हालांकि, इस हथियार की सबसे दिलचस्प चीज इसकी मैगजीन नहीं, बल्कि उस पर लगा ऑप्टिक माना जा रहा है. इस Glock 43X पर Holosun EPS Carry रेड डॉट साइट लगी हुई है. यह एक बंद डिज़ाइन वाला माइक्रो पिस्टल रेड डॉट है, जिसने हाल के वर्षों में concealed carry मार्केट में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. इसकी कॉम्पैक्ट साइज, मजबूती और अपेक्षाकृत कम कीमत ने इसे काफी पसंदीदा बना दिया है.
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