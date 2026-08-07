NEET-UG: 'आप लोग हाईकोर्ट जाओ...', OMR शीट में गड़बड़ी के आरोपों वाली याचिका SC से खारिज

Supreme Court NEET UG: सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी के 6 उम्मीदवारों ने एक अर्जी दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जो आंसर उन्होंने ओएमआर शीट में भरे थे, वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से अपलोड की गई ओएमआर शीट से मैच नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनको दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने यह याचिका आई. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 6 स्टूडेंट्स दोबारा आयोजित हुए नीट एग्जाम नीट परीक्षा में शामिल हुए थे और उनकी शिकायत अन्य मामलों से अलग है.
वकील ने अदालत से कहा, 'हमारी मांग केवल इतनी है कि हमें मूल ओएमआर शीट की कॉपीज मुहैया कराई जाएं, ताकि हम अपने नंबर्स का सत्यापन कर सकें. काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से जारी है और हम सीमित मुद्दे को लेकर अदालत आए हैं.'
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट और एनटीए से जुड़ी इसी तरह की कई शिकायतें पहले से पेंडिंग हैं और अदालत फिलहाल एनटीए के संस्थागत सुधारों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और याचिका खारिज कर दी.
इसके पहले 4 अगस्त को नीट-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. 2026 में लागू नए कानून के तहत अब पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.
हलफनामे में केंद्र ने कहा कि नए कानून के तहत परीक्षा में पेपर लीक, नकल या किसी भी तरह की धांधली करने वालों को 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सरकार का मकसद भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है.
सिस्टम में सुधार के लिए सरकार ने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अगुआई में एक हाईलेवल टास्क फोर्स भी गठित की है. यह समिति मौजूदा परीक्षा प्रणाली की खामियों की समीक्षा करेगी और उसे और सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव देगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह टास्क फोर्स तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के बड़े बदलाव किए जाएंगे.
(एजेंसी इनपुट के साथ)