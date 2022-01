गोवा: पर्रिकर के बेटे के बाद इस पूर्व CM ने किया बीजेपी छोड़ने का ऐलान, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: राजनीति में चुनावों के समय पार्टी छोड़ने का सिलसिला आम हो जाता है. ऐसे में ही काफी खींचतान के बीच गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

I was a member of BJP for years but the party took me for granted. I have prepared to disassociate myself from the party & have decided to contest independently. I will come out with this declaration in a couple of days: Laxmikant Parsekar, former Goa CM on resigning from BJP pic.twitter.com/bgp0Xcxs1A

— ANI (@ANI) January 22, 2022