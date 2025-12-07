Advertisement
trendingNow13032056
Hindi Newsदेश

'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...', गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें? दिल दहलाने वाले हादसे की क्या है हकीकत?

Goa Fire Incident: गोवा में बीते रात हुए नाइट क्लब में ब्लास्ट में 25 लोगों की जान चली गई. यहां पर आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ऐसी आग लगी कि उसने पलभर में ही सबकुछ तहस-नहस कर दिया. जानिए हादसा कैसे हुआ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...', गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें? दिल दहलाने वाले हादसे की क्या है हकीकत?

Arpora Fire: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने परिजनों के साथ गोवा घूमने-टहलने के लिए जाते हैं. देशभर के सैलानियों को गोवा काफी ज्यादा पसंद आता है लेकिन बीती रात जो कुछ भी हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, नाइट क्लब में मस्ती करने पहुंचे लोगों की जिंदगी कुछ ही मिनट में तबाह हो गई. यहां पर आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ऐसी आग लगी कि उसने पलभर में ही सबकुछ तहस-नहस कर दिया, लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और इस हादसे की चपेट में आने से लोगों का दम घुट गया. जानिए कैसे हुआ ये हादसा. 

  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा गोवा के अरपोरा गांव स्थित Birch By Romeo Lane क्लब में हुआ, इसी दौरान किचन एरिया में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ.
  • इस ब्लास्ट के बाद पूरे किचन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और फिर देखते-देखते बेसमेंट तक धुआं फैल गया, जब ये हादसा हुआ तो बेसमेंट में बहुत सारे कर्मचारी थे और क्लब का बेसमेंट कर्मचारियों से भरा हुआ था. ज्यादातर लोग वहीं पर काम कर रहे थे.
  • प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस क्लब के पास पानी था और जब हादसा हुआ तो लोग बाहर भागने के बजाय बेसमेंट की ओर भागे, यहां पर पहले से ही धुएं की चादर फैल चुकी थी. 
  • कहा ये भी जा रहा है कि हादसे में करीब 20 लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई. जबकि तीन शव बुरी तरह से झुलस गए थे. हादसे के बाद स्थानीय विधायक ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
  • शुरुआती जांच में ये पता चला है कि क्लब में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. जिसकी वजह से प्रशासन ने क्लब मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है.
  • गोवा पुलिस का कहना  है कि नॉर्थ गोवा के अरपोरा में रोमियो लेन के पास बिर्च में भीषण आग लग गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट थे, 14 स्टाफ मेंबर थे और 7 की पहचान अभी नहीं हो पाई है. 6 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. 
  • हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.
Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Goa Fire Incident

Trending news

कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब