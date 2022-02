पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा- नेहरू चाहते तो कुछ घंटों में आजाद हो सकता था गोवा

पणजी: देश के 5 राज्यों में चल रहे असेंबली चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को कांग्रेस पर फिर बड़ा हमला बोला.

गोवा में एक जनसभा (Goa Assembly Election 2022) को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो गोवा को 1947 में देश की आजादी के साथ ही कुछ घंटों में मुक्त करवा सकते थे. लेकिन राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त होने में 15 साल लग गए.

Congress’ disinterest towards Goa isn’t new. It goes back decades. pic.twitter.com/OE44SuZUp2

— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2022