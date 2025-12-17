Goa nightclub fire: मास्क पहने-टोपी लगाए, मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस दिल्ली से पकड़कर ले गई गोवा; देखें वीडियो

Advertisement
Hindi NewsदेशGoa nightclub fire: मास्क पहने-टोपी लगाए, मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस दिल्ली से पकड़कर ले गई गोवा; देखें वीडियो

Goa nightclub fire: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब लगी आग से 25 मौतों के मामले में लूथरा ब्रदर्स गौरव-सौरभ को गोवा पुलिस गोवा लेकर चली गई है. दिल्ली कोर्ट से गोवा पुलिस को 2 दिन ट्रांजिट रिमांड मिला है. पुलिस अब गोवा ले जाकर लूथरा बदर्स से पूछताछ करेगी. दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों लूथरा ब्रदर्स अपना मुंह छिपाते हुए देखे गए.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 17, 2025, 07:39 AM IST
Goa Police Taken Luthra brothers: गोवा के नाइट क्लब 'बिर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा पुलिस दिल्ली से गोवा ले गई है. अब गोवा पुलिस वहां की कोर्ट में लूथरा बदर्स को पेश करेगी. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से तस्वीरें इन दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं. कोर्ट ने गोवा पुलिस को उनकी दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है. न्यूज एजेंसी एएनआई के वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारी पुलिस सुरक्षा में दोनों को बाहर निकाला जा रहा है. एक भाई ने टोपी और मास्क से मुंह ढका हुआ था, जब उनसे पूछा जा रहा है कि लूथरा कुछ कहना है तो बातचीत करने से बचते हैं.

मंगलवार को लूथरा भाई को बैंकॉक से किया गया डिपोर्ट
मंगलवार को सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया था. भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे. दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों की दिल्ली में मेडिकल जांच कराई और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी.  सौरभ और गौरव लूथरा बिर्च नाइट क्लब के मालिक है. क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे. थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया.

दो दिन की ट्रांजिट रिमांड
दिल्ली की एक अदालत ने पहले गोवा पुलिस को उनके ट्रांसफर में आसानी के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी थी. घटना की जांच जारी रहने तक लूथरा भाइयों को गोवा के मापुसा में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. दोनों 7 दिसंबर को अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद भारत से भाग गए थे, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. वे फुकेट के इंडिगो होटल में रुके थे और मंगलवार को थाई अधिकारियों के एस्कॉर्ट में उन्हें इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया. बैंकॉक एयरपोर्ट पर, भाइयों ने मास्क पहना हुआ था और इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया था, वे सिक्योरिटी के बीच एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में बैठे थे. उन्हें शाम करीब 6.45 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ गोवा पुलिस ने तीन दिन की कस्टडी मांगी. JMFC ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी. DySP नीलेश राणे के मुताबिक, मेडिकल जांच के बाद, उन्हें गोवा के लिए वापस एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाँ उनके बुधवार सुबह करीब 11 बजे पहुँचने की उम्मीद है.

लुकआउट नोटिस हुआ था जारी
लुकआउट नोटिस के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे, जिसके बाद थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किए थे. लूथरा भाइयों को थाई अधिकारियों ने देश में गैर-कानूनी तरीके से रहने के लिए हिरासत में लिया था, और उनके डिपोर्टेशन में मदद के लिए एक स्पेशल टीम फुकेट गई थी. गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNS की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिसमें गैर-इरादतन हत्या भी शामिल है. लोकल कोर्ट ने पिछले हफ़्ते उनकी एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल खारिज कर दी थी. अब तक, नाइट क्लब से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें गुड़गांव के रहने वाले अजय गुप्ता, दिल्ली के राजीव मोदक और प्रियांशु ठाकुर, और UP के रहने वाले राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंह, और भरत कोहली शामिल हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग 6 दिसंबर को रात करीब 11.45 बजे लगी, जब 150 से ज़्यादा टूरिस्ट एक इवेंट में शामिल हो रहे थे, जब इलेक्ट्रिक पटाखे क्लब की लकड़ी की छत से टकराए.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Goa Nightclub Fire

