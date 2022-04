गोवा कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, CM सावंत ने गृह-वित्त समेत ये अहम मंत्रालय रखे अपने पास

नई दिल्लीः गोवा में भाजपा की जीत के बाद आज रविवार को पार्टी के मंत्रियो को विभागों का आवंटन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपना पास गृह, वित्त, कार्मिक, सतर्कता, राजभाषा समेत 5 विभाग रखे हैं. विश्वजीत पी राणे को स्वास्थ्य और शहरी विकास समेत पांच मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बीते सप्ताह सोमवार को प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम के पद की शपथ ली थी. उनके अलावा विश्वजीत राणे, मौविन गोडिन्हो, रवि नाइक, नीलेश काबराल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खौंटे, गोविंद गौडे और अतनासियो मोनसेरा ने मंत्री पद की शपथ ली. गोवा विधान सभा चुनाव में भाजपा को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. सरकार गठन के लिए भाजपा को तीन निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के दो विधायकों ने समर्थन दिया है.

