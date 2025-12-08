Goa Club Fire Tragedy: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें हादसे पर क्या कहा?

Goa Fire Tragedy: गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन क्लब में रविवार तड़के लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए. घटना के एक दिन बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों और अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. लूथरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि प्रबंधन जान-माल की हुई बड़ी क्षति से स्तब्ध है और मृतकों व घायलों के परिवारों के साथ खड़ा है. उन्होंने वादा किया कि संस्था प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता और समर्थन देगी.

गोवा सरकार ने जांच के लिए गठित की समिति

इधर, आगजनी मामले में एक्शन तेज हो गया है. रेस्टोरेंट से जुड़े तीन महाप्रबंधकों और एक बार मैनेजर को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया. गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर शामिल हैं. गोवा सरकार ने घटना की जांच के लिए DM, पुलिस, फोरेंसिक, फायर तथा आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों की एक समिति गठित की है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी और प्रक्रियागत चूक की रिपोर्ट एक हफ्ते में मांगी गई है.