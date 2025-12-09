Goa Nightclub Fire: जहां जलने से 25 लोगों की हो गई मौत, ढहाया जाएगा गोवा का वो नाइटक्लब, मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

Advertisement
Dec 09, 2025
Goa Nightclub Fire: गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद Birch by Romeo lane क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तारी के डर से मंगलवार को फुकेट भाग गए थे. लेकिन अब गोवा सरकार ने इस नाइटक्लब को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं. शनिवार की रात क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी. जांचकर्ताओं का कहना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था. क्राइम ब्रांच और अंजुना पुलिस स्टेशन इस मामले की जांच कर रही हैं. उन्होंने क्लब के मालिकों को नोटिस जारी कर नाइटक्लब चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज और मंजूरी दिखाने को कहा है. हालांकि, सीनियर IPS अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई रोकने के लिए कथित तौर पर दखल दिया.

बड़े अफसरों ने रोक दी थी जांच

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को क्लब के खिलाफ तेज म्यूजिक के उल्लंघन को लेकर एफआईआर रद्द करने को कहा है. 

साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंजुना पुलिस इंस्पेक्टर प्रशल देसाई ने क्लब की मंजूरी को लेकर जानकारी मांगी थी. लेकिन अब रिटायर हो चुके आईपीएस अफसर ने इन्क्वॉयरी रोक दी थी. 

कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आएगा सच!

इसी तरह क्राइम ब्रांच के डीएसपी राजेश कुमार और अंजुना के पीआई परेश नाइक की ओर से उल्लंघनों की जांच भी रोक दी गई थी. इन अफसरों को आदेश दिया गया था कि क्लब के मालिकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए. साथ ही कई मामलों में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा गया.

जांचकर्ताओं का कहना है कि रिटायर हो चुके और फिलहाल काम कर रहे आईपीएस अफसरों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लब के मालिकों से कनेक्शन साबित कर सकते हैं. 

दूसरी ओर आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की कोशिशें जारी हैं. गोवी पुलिस के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी रविवार सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और इंडिगो की सुबह 5.30 बजे वाली फ्लाइट से फुकेट चले गए. आग लगने के 3 घंटे के भीतर ही उन्होंने देश छोड़ दिया.

क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस?

ब्लू कॉर्नर नोटिस एक इंटरपोल अलर्ट होता है, जिसमें किसी शख्स के प्रत्यर्पण पर विचार करने के दौरान उसे ट्रैक करने और अस्थायी रूप से हिरासत में रखने की मांग की जाती है. यह इंटरपोल सिस्टम के कलर कोड नोटिस का हिस्सा होता है, जिसमें सदस्य देश अपराधियों, अपराध और संभावित खतरे को लेकर जानकारी शेयर करते हैं. 

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं.

Goa Nightclub Fire

