Goa Fire Case: बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील; 5.30 बजे आएगा जमानत पर फैसला

Luthra brothers shell companies in Goa fire case: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग के मामले में कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है. क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें अब भारत लाया जा रहा है. उधर इस मामले में लूथरा ब्रदर्स की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई लगातार जारी है.

घटना दुखद, मिल रही धमकियां - लूथरा ब्रदर्स

लूथरा ब्रदर्स की ओर से पेश वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि घटना दुखद है, लेकिन हादसे के बाद परिवार को धमकियां मिलने लगी थीं. सरकार ने उनके मुवक्किलों के दो रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया और संपत्तियां सील कर दी गईं. ऐसे माहौल में कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जा सकता है.

मेरे मुवक्किलों को कोई नोटिस नहीं मिला - वकील

उन्होंने कहा कि अदालत ने कभी उन्हें फरार नहीं कहा और अगर पहली रात ही सुरक्षा दे दी जाती, तो वे सुबह होते ही भारत लौट आते. उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने न घर पर, न ईमेल पर और न ही मोबाइल पर उनके मुवक्किलों को कोई नोटिस दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अर्जी पर फैसला रिजर्व कर लिया है.

'आग लगते ही रात में देश छोड़कर भाग गए'

वहीं सरकारी वकील ने बचाव पक्ष की दलीलों को गलत बताते हुए कहा कि क्लब में आग लगने के तुरंत आरोपी पक्ष ने रात 1 बजकर 15 मिनट पर थाईलैंड की फ्लाइट बुक की. इसके बाद वे 7 दिसंबर की सुबह इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर देश से बाहर चले गए. जबकि उस समय क्लब जल रहा था और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. अगर आरोपी चाहते तो थाईलैंड के बजाय गोवा पहुंचकर हताहतों की मदद के लिए कदम उठा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

'मां और पत्नी ने भी पुलिस को बरगलाया'

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि जब पुलिस आरोपियों के के घर पहुंची तो मां और पत्नी ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि आरोपी कहां हैं. उनके फोन भी बंद थे. इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, लुकआउट नोटिस और इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए.

'फर्जी मेडिकल बिल पेश कर किया गुमराह'

सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने कोर्ट में गलत जानकारी दी कि वे बिजनेस सिलसिले में बाहर गए थे. जबकि उनका थाईलैंड में कोई काम नहीं था. वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं. मेडिकल हिस्ट्री के नाम पर उन्होंने कोस्मेटोलॉजी क्लिनिक की पर्ची दिखाई हैं,जो भरोसेमंद नहीं है. फायर विभाग ने भी अदालत को बताया कि क्लब के लिए एनओसी नहीं ली गई थी और आने-जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था.

'ट्रेड लाइसेंस 2023 में ही एक्सपायर हो चुके थे'

गोवा सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपियों की ओर से कहा गया कि वो बिजनेस सिलसिले में बैंकॉक ग‌ए थे. ये भी दावा किया गया कि वो सिर्फ लाइसेंसी थे. बिजनेस लोकल मैनेजमेंट संभालती थी. ये ग़लत जानकारी दी गई है. जबकि सौरव लूथरा सिगनेटरी हैं. ट्रेड लाइसेंस 2023 में ही एक्सपायर हो चुके थे. उनको रिन्यू नहीं कराया गया. लीज दोनों ने एप्लाई की थी.