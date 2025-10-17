इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और... गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा, शख्स ने क्यों उड़ाई धज्जियां?

Goa News: गोवा सैलानियों के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है. यहां पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. हालांकि यहां बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और एक पर्यटक ने अपनी अनुभव को शेयर किया है.
Trending Photos
Goa Tourist Place: दुनिया भर में ऐसे कई फेमस प्लेस हैं जहां पर लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं. भारत में भी पहाड़ों और समंदर के किनारों पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. सीजन में यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं. गोवा के बीच लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं. हर साल काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं. हालांकि यहां पहुंचने वाले पर्यटक ने महंगाई के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि इतने पैसों में मैं विदेश में घूम आऊंगा. उसने टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचाने वाले संसाधनों का भी जिक्र किया है.
युवक ने उड़ाई धज्जियां
यहां पर पहुंचे एक शख्स ने बताया है कि यहां पर होटलों का किराया 20 हजार रुपए है. इतना ही नहीं यहां पर उबर नहीं चलता है ऐसे में टैक्सी वाले मनमानी करते हैं और कुछ लोगों के हजारों रुपये ऐंठ लेते हैं, उनके मनमानेपन का खामियाजा टूरिस्ट को उठाना पड़ता है. उन्होंने गोवा में होने वाले खर्च की तुलना विदेशी ट्रिप से कर दी.
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
यहां की महंगाई को लेकर टूरिस्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा की गोवा में नवंबर और दिसंबर में रेट हैरान करने वाले हैं, ताज जैसे टॉप रिजॉर्ट्स में एक रात का किराया 60 हजार है. जबकि मैरियट में एक रात का किराया 25 हजार छू रहा है और एक डिसेंट 3 स्टार और 4 स्टार होटल का किराया 10,000 या उससे ज्यादा है. इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये देखने के बाद अगर आप मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों में देखेंगे तो इससे बेहतर रिजॅार्ट्स मिल जाएंगे.
क्या बोले लोग?
साथ ही साथ वहां बीचेस की भी कंडीशन काफी अच्छी और साफ-सुथरी होगी और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टूरिज्म देखने को मिलेगा, गोवा की बढ़ती हुई महंगाई की वजह को देखकर ही लोग विदेश जा रहे हैं. उसकी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ने लिखा कि यूरोप के स्टे गोवा से भी सस्ते हैं. एक ने लिखा कि यहां टैक्सी माफिया बहुत हैं, हर चीज का रेट हाई है. गोवा टूरिज्म अब हर चीज में ओवर हो गया है, इससे बेहतर है कि विदेश घूमकर आओ.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.