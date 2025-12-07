Goa: संकरा रास्ता, ताड़ के पत्ते और लाइसेंस... नाइट क्लब कैसे बना बर्निंग क्लब? 25 जिंदगियां छीनने वाली आग पर बड़ा खुलासा

Goa Night club fire: गोवा के एक नाइटक्लब के डांस फ्लोर पर लगी आग में 25 लोगों की जान स्वाहा हो गई और छह घायल हो गए. शुरुआती जांच में इन मौतों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग आग से बचने के लिए बेसमेंट के किचन में भागे थे, लेकिन मौत ने वहां भी उनकी पीछा नहीं छोड़ा. सारे के सारे क्लब के स्टाफ के साथ वहीं फंस गए और दम घुटने से सबकी मौत हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, पणजी से करीब 25 km दूर गोवा के अरपोरा गांव में 'बिर्च बाय रोमियो लेन' में आग रात करीब 1 बजे लगी. उस समय, वहां 100 लोग पार्टी कर रहे थे. अचानक आग लगी और अफरा-तफरी फैल गई.

हादसा नही हत्या?

इस पूरे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह और हैदराबाद से आई टूरिस्ट ने बताया अचानक से आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठीं तब हंगामा मच गया. हम क्लब से बाहर भागे तो देखा पूरा स्ट्रक्चर आग की लपटों में घिरा था. कुछ स्ट्रक्चर ताड़ के पत्तों से बने कामचलाऊ ढांचे थे जिसके चलते आग ने दावानल का रूप ले लिया.

हादसे की कई वजहें

शुरुआती जांच में पता चला कि नाइट क्लब का एंट्री और एग्जिट गेट बहुत संकरा है. नाइटक्लब खुद को आइलैंड क्लब के तौर पर प्रमोट करता है लेकिन ये खुद संकरी गलियों से मेन रोड से जुड़ा है. इसी वजह से दमकल की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकी. हादसे की जगह से गाड़ियां करीब 400 मीटर दूर रोकनी पड़ीं. रास्ता एकमदम संकरा होने के चलते क्लब तक पहुंचना मुश्किल था. दमकलकर्मियों को वेन्यू तक पहुंचने में काफी वक्त लगा. तब तक धुएं में फंसने के बाद दम घुटने से कई मौतें हो चुकीं थीं.

हादसे के वक्त क्लब में क्षमता से अधिक लोग थे. क्लब चलाने के नियमों का खुले आम उल्लंघन होना भी हादसे की एक वजह रहा. डीजे नाइट थी. क्लासी लुक देने के लिए ताड़ के पत्तों की सजावट थी. छोटी-छोटी खामियां मिलकर त्रासदी बनीं और 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

क्लब ने नॉर्म्स तोड़े

अरपोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के मुताबिक क्लब चलाने वाले पार्टनर्स के बीच आपसी झगड़ा था. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ पंचायत में शिकायत की थी. सरपंचों ने क्लब का दौरा किया तो पता चला कि उनके पास क्लब बनाने की परमिशन तक नहीं थी. फिर पंचायत ने क्लब तोड़ने का नोटिस जारी किया. लेकिन मालिकों ने मैनेज कर लिया तो पंचायत डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी. प्रशासन ने उन सभी को नोटिस भेजा है जिन्होंने क्लब बचाने में नियमों की अनदेखी की.

पुलिस का एक्शन

पुलिस ने नाइट क्लब के दोनों मालिकों और मैनेजमेंट के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर लिखी है. गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही और षड्यंत्र रचने के साथ दमकल विभाग के नियम तोड़ने पर मुकदमा लिखा गया है.