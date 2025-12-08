हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या कर दिया? आग लगने की वजह साफ दिखी

गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के करीब 24 घंटे बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आग कैसे लगी थी. उस समय स्टेज पर डांस चल रहा था. लोग मस्ती में झूम रहे थे. पूरा बैंड बिजी था लेकिन किसी ने भी स्टेज पर हो रही आतिशबाजी की तरफ ध्यान नहीं दिया. पहले वो वीडियो देखिए जो पहले वायरल हुआ था. उसमें डांस के बाद आग लगती दिखाई देती है. उस समय तक आग ऊपरी हिस्से में लग चुकी थी.

गोवा में नीचे डांस चल रहा था, ऊपर से चिंगारी गिर रही थी.. गोवा नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट में अबतक 25 लोगों की मौत pic.twitter.com/0wZPpTEKPv Add Zee News as a Preferred Source — Priya singh (@priyarajputlive) December 7, 2025

अब घटना के एक दिन बाद जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि आग कैसे लगी थी और यह कितनी तेजी से फैली. लोग वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह सभी इवेंट मैनेजर्स के लिए एक सबक है कि किसी भी इवेंट में आग का इस्तेमाल करने से पहले जांच कर लें.

नए वीडियो में दिखाई देता है कि डांस से ठीक पहले आग का खेल हुआ था. हां, नए वीडियो में साफ दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक पटाखे या कहिए कि अनार छोड़े जा रहे हैं जो ऊपर छत को छू रहे थे. उसी समय आग पकड़ ली थी लेकिन अगले करीब 10 सेकेंड तक किसी ने ऊपर देखा ही नहीं जबकि आग धधकने लगी थी. डांस देखने में लोग इतने मस्त थे कि आग से जलकर कुछ चीजें ऊपर से गिरने लगी तब जाकर खलबली मची.

इस वीडियो को गौर से देखिए. सवाल उठ रहे हैं कि क्लब में पानी के स्प्रिंकलर क्यों नहीं थे? कौन सी सरकारी संस्था इसकी जांच करती है? पूरी छत लकड़ी की बनी थी. इस इवेंट को किसने ऑर्गनाइज किया और अंदर आग का इस्तेमाल करने का प्लान किसने बनाया? क्लब को मंजूरी देते समय सुरक्षा के किन मानकों का पालन किया गया था? इन्हीं लापरवाही के कारण जब अचानक आग लगी तो डांसर और बैंड के लोग सभी हैरान रह गए.