हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या कर दिया? आग लगने की वजह साफ दिखी

Goa Club Fire Latest Video: गोवा क्लब में 25 लोगों की जान चली गई. किसी को समझ नहीं आया कि मस्ती और डांस के बीच आग कैसे धधक उठी. अब क्लब मैनेजमेंट की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. हां. वीडियो में दिखता है कि डांस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक अनार छोड़ने के दौरान सबसे बड़ी चूक हो गई.
गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के करीब 24 घंटे बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आग कैसे लगी थी. उस समय स्टेज पर डांस चल रहा था. लोग मस्ती में झूम रहे थे. पूरा बैंड बिजी था लेकिन किसी ने भी स्टेज पर हो रही आतिशबाजी की तरफ ध्यान नहीं दिया. पहले वो वीडियो देखिए जो पहले वायरल हुआ था. उसमें डांस के बाद आग लगती दिखाई देती है. उस समय तक आग ऊपरी हिस्से में लग चुकी थी.
गोवा में नीचे डांस चल रहा था, ऊपर से चिंगारी गिर रही थी..
अब घटना के एक दिन बाद जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि आग कैसे लगी थी और यह कितनी तेजी से फैली. लोग वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह सभी इवेंट मैनेजर्स के लिए एक सबक है कि किसी भी इवेंट में आग का इस्तेमाल करने से पहले जांच कर लें.
नए वीडियो में दिखाई देता है कि डांस से ठीक पहले आग का खेल हुआ था. हां, नए वीडियो में साफ दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक पटाखे या कहिए कि अनार छोड़े जा रहे हैं जो ऊपर छत को छू रहे थे. उसी समय आग पकड़ ली थी लेकिन अगले करीब 10 सेकेंड तक किसी ने ऊपर देखा ही नहीं जबकि आग धधकने लगी थी. डांस देखने में लोग इतने मस्त थे कि आग से जलकर कुछ चीजें ऊपर से गिरने लगी तब जाकर खलबली मची.
इस वीडियो को गौर से देखिए. सवाल उठ रहे हैं कि क्लब में पानी के स्प्रिंकलर क्यों नहीं थे? कौन सी सरकारी संस्था इसकी जांच करती है? पूरी छत लकड़ी की बनी थी. इस इवेंट को किसने ऑर्गनाइज किया और अंदर आग का इस्तेमाल करने का प्लान किसने बनाया? क्लब को मंजूरी देते समय सुरक्षा के किन मानकों का पालन किया गया था? इन्हीं लापरवाही के कारण जब अचानक आग लगी तो डांसर और बैंड के लोग सभी हैरान रह गए.
