25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा वाले लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक फैला है नाइट क्लब का कारोबार

Romeo Lane Club Owner: गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा तथा अजय गुप्ता दिल्ली से फरार हैं, जिन्होंने कुछ ही सालों में 22 शहरों और दुबई तक 25 से अधिक क्लबों का 200-300 करोड़ रुपये का विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया था. आज हम इनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:41 PM IST
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा वाले लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक फैला है नाइट क्लब का कारोबार

goa nightclub fire 25 deaths: गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भयानक आग और उसमें हुई 25 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस भयानक अग्निकांड के गुनहगार माने जा रहे तीन लोग हैं जिसमें क्लब मालिक सौरभ लूथरा, उनके भाई गौरव लूथरा और सहयोगी अजय गुप्ता का नाम आ रहा है. फिलहाल ये तीनों फरार हैं. इन तीनों का ताल्लुक दिल्ली से है और इन्होंने मिलकर कुछ ही सालों में 25 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्तरां का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था.

कोरोना महामारी के बाद इनका कारोबार तेजी से बढ़ा और दिल्ली, गोवा से लेकर दुबई तक रोमियो लेन क्लब की कई चेन खुल गईं. आइए जानते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाली तिकड़ी कौन थी और उनका कारोबार कितना बड़ा था.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ लूथरा
सौरभ लूथरा इस पूरे क्लब चेन का चेहरा हैं. दिल्ली में पले-बढ़े सौरभ ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था और वह पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने 10 साल तक कई बड़ी कंपनियों में काम किया, जहां वह विदेशी ग्राहकों को संभालने का काम करते थे.

लेकिन सौरभ का सपना हमेशा बड़ा कारोबार करने का था. 2016 में नौकरी छोड़कर उन्होंने दिल्ली में अपना पहला रेस्तरां खोला, धीरे-धीरे यह ब्रांड Romeo Lane, Mamas Buoi और Birch by Romeo Lane जैसे नामों के साथ गोवा और विदेशों में भी फैल गया. उनके 25 से अधिक क्लब आउटलेट चल रहे थे और करीब 25 नए आउटलेट खोलने की तैयारी चल रही थी. फोर्ब्स इंडिया ने तो दो हफ्ते पहले ही उन्हें डाइनिंग और नाइटलाइफ इंडस्ट्री में एक बड़ा प्रोफाइल भी दिया था.

पर्दे के पीछे गौरव और अजय गुप्ता
अगर सौरभ लूथरा क्लब का चेहरा थे, तो उनके भाई गौरव लूथरा पर्दे के पीछे रहकर सारा मैनेजमेंट संभालते थे. क्लब के मार्केटिंग, कर्मचारियों की भर्ती और अन्य ऑपरेशन से जुड़े जरूरी कामों में उनका दिमाग माना जाता था. क्लब के वित्तीय नेटवर्क को मजबूत करने में गौरव लूथरा का बड़ा हाथ था.

तीसरा सहयोगी अजय गुप्ता भी दिल्ली के रहने वाले हैं. वह क्लब के संचालन में लूथरा बंधुओं के साथ तालमेल बिठाने और पूरे नेटवर्क को विस्तार देने में मदद करते थे. हालांकि, अजय की अहमियत लूथरा भाइयों जितनी नहीं थी.

22 शहरों में फैला करोड़ों का नेटवर्क
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लूथरा बंधुओं की सालाना कमाई 200 से 300 करोड़ रुपये तक हो सकती है. उनका नेटवर्क देश के 22 शहरों के अलावा दुबई समेत चार अलग-अलग देशों में संचालित होता था. दिल्ली की हडसन लेन में मामा ब्वॉय नाम से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी. नागपुर, आगरा से लेकर देहरादून के मॉल तक में उनके आउटलेट हैं. ये इतने लोकप्रिय थे कि कई लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्लब के निर्माण का खर्च उठाने की पेशकश भी करते थे.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह अक्टूबर 2024 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के डि...और पढ़ें

