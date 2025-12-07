गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे, दिए जांच के आदेश

Arpora Village Fire : गोवा के अरपोरा में देर रात एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 23 लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. DGP आलोक कुमार ने बताया कि घटना के कारणों की जांच जारी है.
Goa Fire Incident: गोवा के अरपोरा में देर रात एक रेस्टोरेंट में हुई भीषण आग ने कम से कम 23 लोगों की जान ले ली. अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना रात करीब 12:04 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को मिली, जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. घटना के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.
राज्य के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की गहन जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित ऐसी व्यवस्थाओं के कारण इस तरह की त्रासदी सामने आई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की.
सीएम सावंत ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
एक्स पर एक पोस्ट में सावंत ने लिखा कि आज गोवा में हम सभी के लिए बहुत ही दुखद दिन है. अरपोरा में हुई एक भीषण आग की घटना में 23 लोगों की जान चली गई है. मैं बेहद दुखी हूं और इस क्षति की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैंने घटनास्थल का दौरा किया और इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में आग लगने के सही कारणों और अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन निर्माण नियमों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जाएगी. जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा.
Prime Minister Narendra Modi tweets, "The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is… pic.twitter.com/IvXUuUsaAU
— ANI (@ANI) December 7, 2025
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं. घायल जल्द से जल्द ठीक हों. मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रही है.
