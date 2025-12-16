Advertisement
trendingNow13042908
Hindi NewsदेशGoa Nightclub Fire: 10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Goa Nightclub Fire: 10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Luthra Brothers Arrested: सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में Birch by Romeo Lane नाइट क्लब के मालिक हैं. 6 दिसंबर को इस नाइटक्लब में भीषण हादसा हो गया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Goa Nightclub Fire: 10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Goa Night Club Fire: गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को थाइलैंड से वापस दिल्ली लाया जा चुका है. गोवा पुलिस ने दोनों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में Birch by Romeo Lane नाइट क्लब के मालिक हैं. 6 दिसंबर को इस नाइटक्लब में भीषण हादसा हो गया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. 

थाईलैंड भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स

गोवा नाइटक्लब में आग लगने की घटना के कुछ ही घंटों बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे. इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. वापस भेजने की प्रक्रिया से पहले इनको 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय अधिकारी लगातार थाईलैंड की सरकार के संपर्क में थे. इस अग्निकांड और लूथरा ब्रदर्स के आसानी से विदेश भागने को लेकर गुस्से का माहौल था. इसके बाद जांच हुई तो सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और नाइटक्लब मैनेजमेंट की कई खामियां सामने आईं. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 मैनेजर्स और स्टाफ हुए थे गिरफ्तार

लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी से पहले गोवा पुलिस ने अग्निकांड के मामले में 5 मैनेजर्स और स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते, दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. इस मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने कहा कि नाइटक्लब के ढांचे में कई तरह की खामियां थीं और वहां आग पर काबू पाने के कोई इंतजाम नहीं थे.यह नाइटक्लब अर्पोरा लेक के पीछे स्थित है और यहां से निकलने का दरवाजा बहुत संकरा है, जो एक संकरे पुल से जुड़ा हुआ है. इसी कारण जलती हुई बिल्डिंग से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया.  

जारी हुआ था लुकआउट नोटिस

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गोवा पुलिस की गुजारिश पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 7 दिसंबर को एफआईआर दर्ज करने के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. डिपोर्टेशन के बाद लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर गोवा पुलिस ने जारी की है, जिसमें दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टडी में नजर आ रहे हैं. दोनों ने कैजुअल ट्राउजर और सर्दियों की जैकेट पहनी हुई है और फेस मास्क लगाया हुआ है. लूथरा ब्रदर्स 6 दिसंबर को हादसे के बाद महज 90 मिनट में ही फुकेट के लिए निकल गए थे. मरने वाले 25 लोगों में से 4 दिल्ली के थे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Goa Nightclub Fire

Trending news

10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी