Goa Nightclub Fire: 10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Goa Night Club Fire: गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को थाइलैंड से वापस दिल्ली लाया जा चुका है. गोवा पुलिस ने दोनों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में Birch by Romeo Lane नाइट क्लब के मालिक हैं. 6 दिसंबर को इस नाइटक्लब में भीषण हादसा हो गया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी.

थाईलैंड भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स

गोवा नाइटक्लब में आग लगने की घटना के कुछ ही घंटों बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे. इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. वापस भेजने की प्रक्रिया से पहले इनको 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय अधिकारी लगातार थाईलैंड की सरकार के संपर्क में थे. इस अग्निकांड और लूथरा ब्रदर्स के आसानी से विदेश भागने को लेकर गुस्से का माहौल था. इसके बाद जांच हुई तो सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और नाइटक्लब मैनेजमेंट की कई खामियां सामने आईं.

Add Zee News as a Preferred Source

5 मैनेजर्स और स्टाफ हुए थे गिरफ्तार

लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी से पहले गोवा पुलिस ने अग्निकांड के मामले में 5 मैनेजर्स और स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते, दिल्ली कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. इस मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने कहा कि नाइटक्लब के ढांचे में कई तरह की खामियां थीं और वहां आग पर काबू पाने के कोई इंतजाम नहीं थे.यह नाइटक्लब अर्पोरा लेक के पीछे स्थित है और यहां से निकलने का दरवाजा बहुत संकरा है, जो एक संकरे पुल से जुड़ा हुआ है. इसी कारण जलती हुई बिल्डिंग से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया.

जारी हुआ था लुकआउट नोटिस

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गोवा पुलिस की गुजारिश पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 7 दिसंबर को एफआईआर दर्ज करने के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. डिपोर्टेशन के बाद लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर गोवा पुलिस ने जारी की है, जिसमें दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टडी में नजर आ रहे हैं. दोनों ने कैजुअल ट्राउजर और सर्दियों की जैकेट पहनी हुई है और फेस मास्क लगाया हुआ है. लूथरा ब्रदर्स 6 दिसंबर को हादसे के बाद महज 90 मिनट में ही फुकेट के लिए निकल गए थे. मरने वाले 25 लोगों में से 4 दिल्ली के थे.