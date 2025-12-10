लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या फिर मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका

Goa Club Fire case update​: गोवा के वागाटोर स्थित रोमियो लेन में स्थित बिर्च नाइटक्लब में 7 दिसंबर को लगी भीषण आग के बाद इसके मालिक लूथरा बंधुओं (Luthra Brothers) ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की रोहिणी अदालत में याचिका दायर की है. उनकी कानूनी टीम ने पुष्टि की है कि सत्र न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा. इस बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी कि अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग के बाद, उस स्थान पर स्थित एक बीच शैक को गिराए जाने की कार्रवाई तय की गई है.

बता दें, गोवा पुलिस और अधिकारियों ने इस अग्निकांड की जांच तेज कर दी है, जिसमें 25 लोगों की जान गई थी और इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. विशेष रूप से, पुलिस की लापरवाही को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं. गोवा की डीआईजी, वर्षा शर्मा ने कहा कि इस मामले में सीबीआई और इंटरपोल के साथ समन्वय किया जा रहा है और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है ताकि आरोपी लूथरा बंधुओं को गिरफ्तार किया जा सके.

थाईलैंड के फुकेत भाग गए दोनों भाई

सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद लूथरा बंधु सौरभ और गौरव दिल्ली से थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे. इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ताकि उन्हें ढूंढने और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जा सके. गोवा पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी अजय गुप्ता को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. गुप्ता, जो बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिकों में से एक हैं को उत्तरी गोवा में हुई आग के सिलसिले में जांच के तहत गिरफ्तार किया गया. उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है.

इस घटना के बाद, गोवा सरकार ने जांच के लिए एक समिति गठित की है और कई अधिकारियों ने मामले की गहराई से जांच करने का वादा किया है. गुप्ता के खिलाफ पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जब पुलिस टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची तो वह फरार पाए गए थे जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था. वहीं, गोवा के जिला प्रशासन ने वागाटोर स्थित रोमियो लेन रेस्टोरेंट के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया है. यह रेस्टोरेंट लूथरा बंधुओं के स्वामित्व में था.

मुझे कुछ नहीं पता: अजय गुप्ता

इस बीच आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया था. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. गिरफ्तारी के बाद अब अजय गुप्ता का पहला बयान सामने आया है. गुप्ता ने कहा कि मैं तो बस एक पार्टनर हूं. मुझे कुछ नहीं पता है.