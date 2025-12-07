Advertisement
trendingNow13032368
Hindi Newsदेश

Goa Nightclub Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में लगी आग के हादसे के बाद पुलिस ने क्लब मालिकों, मैनेजर और निवेशकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया. चार टूरिस्ट और 14 स्टाफ की मौत हुई, सात की पहचान नहीं हुई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Goa Fire: गोवा में अरपोरा में हुए हादसे के बाद पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. पुलिस ने उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है. गोवा के पुलिस महानिदेशक ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि क्लब के दो मालिकों, मैनेजर, निवेशक, और कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. साथ ही क्लब के मैनेजर समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, हालांकि क्लब मालिक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं जिनकी तलाश की जा रही है.

बता दें, पूरा हादसा शनिवार-रविवार दरमियानी रात का है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच चल रही है. गोवा पुलिस के अनुसार मरने वालों में से 4 टूरिस्ट होने की पुष्टि हुई है और 14 स्टाफ मेंबर थे, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. 

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: सीएम सावंत 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई केंद्रीय मंत्रियों ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. मैं घायल हुए सभी लोगों के जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना करता हूं. गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और समर्थन देने का आग्रह किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Goa Fire

Trending news

एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
Omar Abdullah on India Alliance
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?