Goa Nightclub Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में लगी आग के हादसे के बाद पुलिस ने क्लब मालिकों, मैनेजर और निवेशकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया. चार टूरिस्ट और 14 स्टाफ की मौत हुई, सात की पहचान नहीं हुई.
Goa Fire: गोवा में अरपोरा में हुए हादसे के बाद पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. पुलिस ने उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है. गोवा के पुलिस महानिदेशक ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि क्लब के दो मालिकों, मैनेजर, निवेशक, और कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. साथ ही क्लब के मैनेजर समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, हालांकि क्लब मालिक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं जिनकी तलाश की जा रही है.
बता दें, पूरा हादसा शनिवार-रविवार दरमियानी रात का है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच चल रही है. गोवा पुलिस के अनुसार मरने वालों में से 4 टूरिस्ट होने की पुष्टि हुई है और 14 स्टाफ मेंबर थे, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: सीएम सावंत
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई केंद्रीय मंत्रियों ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. मैं घायल हुए सभी लोगों के जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना करता हूं. गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और समर्थन देने का आग्रह किया है.
