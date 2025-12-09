Explainer: गोवा क्लब के मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको मालूम है; रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस में अंतर

Goa night club owners : गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब (Romeo Lane Club) में हुए अग्निकांड में हुई 25 मौतों के मुख्य आरोपी क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा और अजय गुप्ता फरार हैं. चंद साल में देश के 22 शहरों से लेकर दुबई तक 25 से अधिक क्लबों का नेटवर्क खड़ा कर चुकी लूथरा ब्रदर्स एंड कंपनी का साम्राज्य करीब 300 करोड़ का है. फरार लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए सीबीआई से इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी करवाया है. क्या आपको पता है कि रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस में क्या अंतर होता है.

कौन-कौन अब भी ‘अंडर स्कैनर’ में-गिरफ्तारी वारंट जारी

तीन तीन बड़े नामों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, अजय गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. सुरेन्द्र खोसला के खिलाफ LOC जारी हुआ है. अजय गुप्ता के साथ सुरिंदर कुमार खोसला को लेकर Look Out Circular (LOC) खोला गया है, ताकि वो देश छोड़कर भाग न सकें.

लुक आउट नोटिस

लुकआउट नोटिस को लुकआउट सर्कुलर भी कहा जाता है. आमतौर पर फरार अपराधियों के खिलाफ ये नोटिस जारी होता है. इसके अलावा उन अपराधियों के खिलाफ भी इस नोटिस का इस्तेमाल होता है, जिन पर देश छोड़कर विदेश भागने का शक होता है. यहां अजय गुप्ता को छोड़कर दोनों लूथरा भाई थाईलैंड भाग गए तो उनके खिलाफ दूसरा नोटिस जारी हुआ.

गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपी को एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से भी दबोचा जा सकता है. ये नोटिस किसी अपराध की जांच कर रही टीम जैसे पुलिस, सीबीआई और ईडी भी निकलवा सकती हैं. लुकआउट नोटिस देश के सभी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अधिकारियों को भेजने के साथ-साथ बंदरगाहों और सीमाओं पर तैनात अधिकारियों को भी दिया जाता है. ये सालभर वैध रहता है.

इंटरपोल के नोटिस सात प्रकार के होते हैं - रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस और पर्पल कॉर्नर नोटिस. यहां आपको रेड और ब्लू नोटिस के बारे में बताते हैं.

रेड कॉर्नर नोटिस

इंटरपोल की वेबसाइट के होम पेज पर ही रेड नोटिस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. रेड नोटिस दुनिया भर की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का एक औपचारिक अनुरोध होता है, ताकि आगे चलकर उस आरोपी के प्रत्यर्पण (extradition), सरेंडर (surrender) या अन्य किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके.

यानी रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) एक इंटरपोल अलर्ट है जो दुनिया भर के कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांटेड शख्स का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध करता है. ये अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जैसा ही होता है.

रेड नोटिस उस देश की न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या अदालती आदेश पर आधारित होता है जिसमें एजेंसी को अपराधी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. आगे सदस्य देश अपने कानूनों के अनुसार तय करते हैं कि उन्हें रेड नोटिस जारी हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करना है या नहीं.

रेड नोटिस में अभियुक्त की निजी पहचान और उसके अपराध की जानकारी होती है. अभियुक्त की पहचान में जैसे उसका नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, बाल और आंखों का रंग, साथ ही फोटो और फिंगरप्रिंट (अगर उपलब्ध हों) की जानकारी दी जाती है. वहीं अभियुक्त जो अपराध करके भागा है उसके बारे में सूचना दी जाती है.

ब्लू नोटिस क्या होता है?

ब्लू कॉर्नर नोटिस उस देश को जारी किया जाता है जहां से अपराधी या तलाश किए जा रहे शख्स का कोई संबंध मिलता है. इसके जरिए वांछित अभियुक्त के बारे में उसकी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है. ये जांच का नोटिस है जिसे किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने, या निगरानी के लिए जारी किया जाता है.