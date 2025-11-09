'शायद यहां के लोगों की यही समस्या है....,' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500; सोशल मीडिया पर सुनाया हाल

Goa Tourism: गोवा में पिछले कुछ समय से पर्यटन को बड़ा झटका लगा है. कई पर्यटकों ने टैक्सी चालकों के किराए और बर्ताव को लेकर आवाज भी उठाई है. ताजा मामला एक जर्मन ट्रेवलर के साथ देखने को मिला है. ट्रेवल इंफ्लूएंसर एलेक्स वेल्डर का दावा है कि एक रिक्शा चालक ने उनसे सवारी के लिए 500 रुपये मांगे जबकि ऑनलाइन ऐप 'गोवामाइल्स' में केवल 300 रुपये का किराया ही दिख रहा था. उन्होंने कहा कि चालक टुक-टुक की सवारी के लिए उनसे 500 रुपये मांग रहा था, जबकि उन्होंने 300 रुपये में टैक्सी मंगवाई. उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि यहां के लोगों की शायद यही समस्या है.'

टैक्सी बुक करने को लेकर मुसीबत

जर्मन ट्रैवलर ने यह भी बताया कि उनके गोवामाइल्स ड्राइवर ने उनसे अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट छिपाने को भी कहा क्योंकि स्थानीय रिक्शा और टैक्सी वाले रिकॉर्डिंग कर रहे थे.

वीडियो में वेल्डर गोवामाइल्स टैक्सी ड्राइवर से पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है. वेल्डर ने कहा,' जब भी हम कहते हैं कि हम गोवामाइल्स से ऑर्डर कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि यहां इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन आप वास्तव में ऐप पर कैब ऑर्डर कर सकते हैं. इसलिए स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति है.'

टैक्सी ड्राइवर पर लगा जुर्माना

वेल्डर के मुताबिक उनके लिए समस्या तब और भी बढ़ गई जब गोवामाइल्स की टैक्सी को पुलिस ने कुछ ही दूरी पर रोक लिया. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने गोवामाइल्स टैक्सी ड्राइवर से 500 रुपये वसूले. उन्होंने कहा,' मैं समझ सकता हूं कि लोगों को राइड शेयरिंग ऐप्स से कितनी परेशानी होती है, जो स्थानीय कीमतों से काफी कम दाम वसूलते हैं. आखिरकार मैंने ड्राइवर का 500 रुपये का जुर्माना भर दिया और शायद कोई मुझे यह समझने में मदद कर सके कि मामला क्या था.'

पर्यटकों की आपबीती

बता दें कि इससे पहले भी पर्यटकों ने गोवामाइल्स कैब बुक करते समय अपना बुरा अनुभव बताया है. पिछले कुछ महीनों में घरेलू पर्यटकों ने स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के धमकाने वाले व्यवहार का खुलासा किया है. होटल व्यवसायियों, पर्यटकों और अन्य लोगों का कहना है कि गोवा के ट्रेडिशनल टैक्सी ऑपरेटरों और गोवामाइल्स जैसी ऐप बेस्ड सर्विसेज के बीच चल रही खींचतान राज्य के टूरिज्म ब्रांड को प्रभावित करने लगी है. ब्रिटेन स्थित कंटेंट क्रिएटर एलेक्स वांडर्स ने कहा,' गोवा टैक्सी माफिया एक दिन में वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर देगा.'