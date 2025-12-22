Advertisement
trendingNow13049855
Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य में बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर से हुए चुनाव में बुरी तरह पिछड़ी आप-कांग्रेस

महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य में बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर से हुए चुनाव में बुरी तरह पिछड़ी आप-कांग्रेस

Goa Zilla Panchayat Election Result: गोवा के जिला पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए हैं. यानि कि विपक्ष जिस तरह लगातार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करता रहा है, वो यहां पर दिखाई दिया. लेकिन इन चुनावी नतीजों में भी बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. इससे पहले महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनावों में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य में बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर से हुए चुनाव में बुरी तरह पिछड़ी आप-कांग्रेस

Goa Zilla Panchayat Result: गोवा जिला पंचायत चुनावों के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके 22 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. ताजा जानकारी के अनुसार 50 सीटों पर काउंटिंग जारी है. इनमें बीजेपी अभी तक लीड हासिल करती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ी रही है. इसके अलावा गोवा के जिला पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी का खाता किसी सीट पर नहीं खुला है. हालांकि, आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा में 800 से ज्यादा स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए थे, लेकिन उनका किसी तरह का कोई असर चुनावी नतीजों में देखने को नहीं मिल रहा है. गोवा के जिला पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर हुए हैं. 

बीजेपी जीत की ओर
यानि कि विपक्ष जिस तरह लगातार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करता है, वो यहां पर दिखाई दिया. लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. 50 सीटों पर हुए इस चुनाव में लगभग 71 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. जिसकी मतगणना 22 दिसंबर को सुबह 8 बजे से चालू है. अभी तक के नतीजों में बीजेपी 14 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. वहीं कांग्रेस के खाते में अभी तक 4 सीटें ही आईं हैं.बीजेपी ने फिलहाल गोवा की होंडा, सिओलिम, लैटाम्बर्सेम, क्वेरिम, तलेइगाओ, ज़ेल्डेम, उस्गाओ-गंजेम, सैनकोले, सैनवोर्डेम के अलावा बारसमें, नगरगाओ और कुर्ती जिला पंचायत सीटों पर विजयी पताका लहराया है. बीजेपी लगातार अपनी बढ़त को बनाए हुए है. हालांकि, आम आदमी पार्टी को गोवा जिला पंचायत चुनाव में कमबैक की उम्मीद है. 

किसको कितनी सीटें 
हालांकि, अभी चुनावी नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 14 सीटों पर जीत और रुझानों में बढ़त बीजेपी की बड़ी जीत के दावे को मजबूत कर रही है. वहीं कांग्रेस गोवा में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस अभी तक कोला, डावोरलिम, रुमडामोल, कैलंगुट,गुइरडोलिम सीटों पर जीत हासिल की है. इसके अलावा बेटकी-कैंडोला सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है. चुनाव में उतरी गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी दक्षिण गोवा जिले की राय सीट पर जीत मिली है. इस चुनाव में बीजेपी धीरे-धीरे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. 14 सीटों पर बीजेपी अभी तक अपना परचम लहरा चुकी है तो वहीं कांग्रेस 4, निर्दलीय 2, एमजीपी और जीएफपी के अलावा आरजीपी के खाते में 1-1 सीट ही आईं हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना, रडार पर आए बंगाल के वोटर्स

महाराष्ट्र चुनाव 

वहीं 20 दिंसबर को घोषित हुए महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, जहां महायुति के साथ गठबंधन में बीजेपी 286 सीटों में से 120 पर अपने नगराध्यक्ष जीते हैं. तो वहीं उनके साथ दल शिवसेना के 54 और राकापा के 40 नगराध्यक्ष बने हैं. इसके दूसरी तरफ महाविकास अगाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और 34 नगराध्यक्ष बनाने में सफल हो पाई. शिवसेना यूटीबी को 8 औ शरदचंद्र पवार के खाते में 7 पद आए. अब महाराष्ट्र के बाद बीजेपी ने गोवा में अपनी ताकत फिर से साबित करते हुए विरोधी दलों को राजनीतिक तौर पर बड़ा सैटबैक दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Goa Zila Panchayat election result

Trending news

फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर