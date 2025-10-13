व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे सिर्फ 120, Godawan whisky की एक-एक घूंट ने बदली तस्वीर

Godawan Bird: भारत की धरती पर एक ऐसा पक्षी है जो उड़ान भरते ही आंखें चौंधिया देता है. नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम गोदावण कहते हैं. ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों का राजा है, लेकिन ये कुछ सालों से विलुप्ति के कगार पर खड़ा है. आंकड़े बताते हैं कि देश में सिर्फ 120 गोदावणबचे हैं. इनकी संख्या घटने की वजह? घास के मैदान गायब हो रहे हैं, पानी की कमी, और इंसानी दखल. लेकिन इनको बचाने के लिए जो अनोखा प्रयास किया गया. वह अपने आप में दुर्लभ है. इस पक्षी को बचाने के लिए व्हिस्की ने बहुत बड़ा योगदान दिया. सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सही है. वही गोदावण व्हिस्की जो लोगों को स्वाद देता है, इन पक्षियों को बचाने का हथियार भी है.

गोदावण व्हिस्की क्यों हुई लॉन्च?

बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 की शुरुआत में लॉन्च हुई गोदावण व्हिस्की. ये राजस्थान के अलवर शहर में बनाई जाती है, जहां सूखे इलाके में कम पानी से काम चलाने वाली तकनीक इस्तेमाल होती है. लोकल जौ से डिस्टिल्ड सिंगल माल्ट, जिसमें भारतीय जड़ी-बूटियों का जायका मिलाया जाता है. रेजिन, अंजीर, खुबानी और कैरमेल के नोट्स इसे खास बनाते हैं. सबसे खास बात इस गोदावण व्हिस्की को बनाने के पीछे इरादा था गोदावण पक्षी को बचाना. ग्लोबल स्पिरिट कंपनी डियाजियो ने चैतन्य राज सिंह, जैसलमेर रॉयल फैमिली के 44वें टाइटुलर किंग, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं के साथ मिलकर इस मिशन को शुरू किया. वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ से कोऑर्डिनेट कर घास के मैदान भी सुरक्षित करवा रहे हैं, जहां गोडावन ब्रिडिंग कर सके. कॉर्पोरेट कंजर्वेशन का ये प्रयास पक्षी को फलने-फूलने का मौका देगा.

गोणावण पक्षी से क्या है कनेक्‍शन?

बीबीसी डॉट कॉम के अनुसार, "चैतन्य राज सिंह ने कहा, 'यह संरक्षण पहल सही दिशा में कदम है. हम उम्मीद करते हैं कि गोदावणको बाघ की तरह बचा सकेंगे.'" बाघों को भारत ने बचाया था, अब गोदावणकी बारी. सिंह बताते हैं कि कंपनी पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर घास के मैदान बचाने का काम कर रही है. ये मैदान गोदावणके प्रजनन स्थल हैं. ज्यादा जगह मिलेगी तो पक्षी बढ़ेंगे.

गोदावण व्हिस्की की एक-एक घूंट बचा रही जिंदगी

यानी गोदावण व्हिस्की सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, जिम्मेदारी है. हर बोतल की बिक्री गोदावण को बचाने में मदद करती है. आपकी पी हुई गोदावण व्हिस्की की एक-एक घूंट गोदावण पक्षी की जिंदगी बचाने की तरफ कदम है. डियाजियो की इस पहल ने एक नई आस दी है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गोदावण फिर हजारों में आसमान में उड़ेंगे. ये कहानी बताती है कि छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं. आप भी कुछ इस तरह कीजिए.