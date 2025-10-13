Advertisement
trendingNow12959295
Hindi Newsदेश

व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे सिर्फ 120, Godawan whisky की एक-एक घूंट ने बदली तस्वीर

Godawan A whisky help a critically endangered bird: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदावण) पक्षी विलुप्ति के कगार पर है. पूरे देश में सिर्फ 120 बचे पक्षी बचे हैं. इनको बचाने के लिए व्हिस्की बनाई जाने लगी. जानें क्या है ये अनोखी कहानी. क्या है अब हालात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 13, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे सिर्फ 120, Godawan whisky की एक-एक घूंट ने बदली तस्वीर

Godawan Bird: भारत की धरती पर एक ऐसा पक्षी है जो उड़ान भरते ही आंखें चौंधिया देता है. नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड  जिसे हम गोदावण कहते हैं. ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों का राजा है, लेकिन ये कुछ सालों से विलुप्ति के कगार पर खड़ा है. आंकड़े बताते हैं कि देश में सिर्फ 120 गोदावणबचे हैं. इनकी संख्या घटने की वजह? घास के मैदान गायब हो रहे हैं, पानी की कमी, और इंसानी दखल. लेकिन इनको बचाने के लिए जो अनोखा प्रयास किया गया. वह अपने आप में दुर्लभ है. इस पक्षी को बचाने के लिए व्हिस्की ने बहुत बड़ा योगदान दिया. सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सही है. वही गोदावण व्हिस्की जो लोगों को स्वाद देता है, इन पक्षियों को बचाने का हथियार भी है.

गोदावण व्हिस्की क्यों हुई लॉन्च?
बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 की शुरुआत में लॉन्च हुई गोदावण व्हिस्की. ये राजस्थान के अलवर शहर में बनाई जाती है, जहां सूखे इलाके में कम पानी से काम चलाने वाली तकनीक इस्तेमाल होती है. लोकल जौ से डिस्टिल्ड सिंगल माल्ट, जिसमें भारतीय जड़ी-बूटियों का जायका मिलाया जाता है. रेजिन, अंजीर, खुबानी और कैरमेल के नोट्स इसे खास बनाते हैं. सबसे खास बात इस गोदावण व्हिस्की को बनाने के पीछे इरादा था गोदावण पक्षी को बचाना. ग्लोबल स्पिरिट कंपनी डियाजियो ने चैतन्य राज सिंह, जैसलमेर रॉयल फैमिली के 44वें टाइटुलर किंग, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं के साथ मिलकर इस मिशन को शुरू किया. वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ से कोऑर्डिनेट कर घास के मैदान भी सुरक्षित करवा रहे हैं, जहां गोडावन ब्रिडिंग कर सके. कॉर्पोरेट कंजर्वेशन का ये प्रयास पक्षी को फलने-फूलने का मौका देगा. 

गोणावण पक्षी से क्या है कनेक्‍शन?
बीबीसी डॉट कॉम के अनुसार, "चैतन्य राज सिंह ने कहा, 'यह संरक्षण पहल सही दिशा में कदम है. हम उम्मीद करते हैं कि गोदावणको बाघ की तरह बचा सकेंगे.'"  बाघों को भारत ने बचाया था, अब गोदावणकी बारी. सिंह बताते हैं कि कंपनी पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर घास के मैदान बचाने का काम कर रही है. ये मैदान गोदावणके प्रजनन स्थल हैं. ज्यादा जगह मिलेगी तो पक्षी बढ़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गोदावण व्हिस्की की एक-एक घूंट बचा रही जिंदगी
यानी गोदावण व्हिस्की सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, जिम्मेदारी है. हर बोतल की बिक्री गोदावण को बचाने में मदद करती है. आपकी पी हुई गोदावण व्हिस्की की एक-एक घूंट गोदावण पक्षी की जिंदगी बचाने की तरफ कदम है. डियाजियो की इस पहल ने एक नई आस दी है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह दिन दूर नहीं जब  गोदावण फिर हजारों में आसमान में उड़ेंगे. ये कहानी बताती है कि छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं. आप भी कुछ इस तरह कीजिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Godawan whisky

Trending news

इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार