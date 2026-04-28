Godhra Municipal Election 2026: गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100 प्रतिशत मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला

Gujarat Municipal Election 2026: गोधरा. इस शहर का नाम सुनते ही जहन में एक कड़वी याद ताजा हो जाती है.दंगों का दंश आंखों में उतर आता है. लेकिन मंगलवार को इसी शहर ने स्थानीय निकाय चुनाव में सामाजिक सद्भाव का ऐसा जोरदार संदेश दिया, जो इतिहास बन गया है. गोधरा नगर पालिका के इतिहास में पहली बार स्वतंत्र हिंदू महिला उम्मीदवार अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी ने वार्ड नंबर 7 से शानदार जीत हासिल की है. यह एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां 100% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं.

गोधरा ने रच दिया इतिहास

अपेक्षाबेन सोनी की जीत ने इस क्षेत्र की राजनीतिक कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है. वार्ड 7 में रजिस्टर्ड मतदाता न होने के बावजूद, वह स्थानीय निवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब रहीं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनकी जीत मुस्लिम मतदाताओं के निर्णायक समर्थन के कारण मुमकिन हो पाई. इन मतदाताओं ने पारंपरिक धार्मिक और जाति-आधारित मतदान के तरीकों से ऊपर उठकर एक ऐसे उम्मीदवार को चुना, जिसे वे स्थानीय शासन के लिए सबसे सटीक मानते थे.

मुस्लिम वोटर्स ने जताया विश्वास

इस नतीजे को गोधरा के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जो सांप्रदायिक भाईचारे और सामाजिक एकता का एक दुर्लभ उदाहरण है. पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाले वार्ड में भारी बहुमत से एक हिंदू महिला को चुनकर, गोधरा के मतदाताओं ने एक ऐसा जनादेश दिया है जो सांप्रदायिक बंटवारों के बजाय व्यक्तिगत योग्यता और स्थानीय भरोसे को तवज्जो देता है.

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जानकारों का मानना ​​है कि मतदान का यह 'गोधरा मॉडल' इस बात का संकेत हो सकता है कि भविष्य में ग्रामीण और अर्ध-शहरी गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों को किस नजर से देखेगा.

बीजेपी का बजा डंका

गुजरात के शहरी परिदृश्य में लगभग पूरी तरह से छाते हुए, BJP ने सभी 15 नगर निगमों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है. अकेले अहमदाबाद में BJP ने 192 में से 158 सीटें जीतीं.

सूरत में, BJP ने 115 सीटों पर जीत हासिल की, और AAP को महज चार सीटों तक ही सीमित कर दिया. राजकोट और वडोदरा में भी ऐसे ही रुझान देखने को मिले, जहां BJP ने हर निगम में 65 सीटें जीतीं, और कांग्रेस को दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा.