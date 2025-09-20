गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज... दागे गए आंसू गैस के गोले, भारी पुलिसबल तैनात
Godhra News: फिलहाल गोधरा के संबंधित इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है. पुलिस ने हालात संभालने के लिए करीब 7-8 आंसू गैस के गोले दागे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:02 AM IST
Stone pelting on Police vehicle in Godhra: गुजरात के गोधरा में बीती रात बवाल हो गया. जहां समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव किया. यहां भीड़ पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है. गोधरा बी डिवीजन पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया था. युवक ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

पुलिस के वाहन पर पथराव, स्थिति तनावपूर्ण

फिलहाल गोधरा के संबंधित इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है. पुलिस ने हालात संभालने के लिए करीब 7-8 आंसू गैस के गोले दागे हैं. बी डिवीजन पोलीस स्टोशन पर तब बवाल हुआ जब एक शख्स के जरिए सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट किए जा रहे थे उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, उसी दौरान लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर जमकर बवाल काटा.

पुलिस का बयान

पुलिस का कहना है की एक शख़्स द्वारा कुछ वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे उसके बाद उसे थाने बुलाया गया था. उसके समर्थन में भारी भीड़ थाने पहुंची जिसने वहां जमकर उत्पात मचाया. तोड़फोड़ के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. नवरात्रि के दौरान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसकी वायरल सामग्री के संबंध में परामर्श के लिए तलब किए जाने के बाद गोधरा शहर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई. समन को लेकर गलतफहमी के कारण भीड़ में आक्रोश फैल गया, जिसके कारण पथराव हुआ और बाद में पुलिस चौकी नंबर 4 को नुकसान पहुंचा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Godhra

