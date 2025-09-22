जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Advertisement
trendingNow12931792
Hindi Newsदेश

जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन

Godhra Case:  पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ ही भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की थी. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही जुलूस भी निकाला

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन

Gujarat News: दो दिन पहले गुजरात के गोधरा (Godhra) में माहौल खऱाब करने की कोशिश की गई थी. पुलिस पर पथराव किया गया था. लेकिन अब उन पत्थरबाजों का गोदरा पुलिस ने योगी स्टाइल में इलाज कर डाला. वो भी महज 48 घंटे के अंदर. यानी जहां फेंके पत्थर और लगाई थी आग हिसाब एकदम उसी सड़क पर. इसी के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. यानी संदेश  साफ और एकदम दो टूक है कि कानून के हिसाब से चलोगे तभी भलाई है यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे.

गोधरा के पत्थरबाजों का इलाज

आरोपियों ने पुलिस पर पथराव करने के अलावा गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए थे, बाद में उन सबने सजा भुगती. गोधरा पुलिस ने उपद्रवियों की क्लास लगा दी. पुलिसिया एक्शन के बाद उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे और आरोपी लगड़ा कर चलते नजर आए. शायद वो ये सोच रहे हों कि पुलिस पर पथराव कर गलती कर दी. दरअसल दो दिन पहले गोधरा के पंचमहल में रील बनाने को लेकर एक शख्स को थाने बुलाया गया था. लेकिन अफवाह फैला दी गई कि पूछताछ के बहाने युवक को मारा गया है. इसके बाद उन्मादी भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया. पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं-  बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड

पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ ही भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की थी. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही जुलूस भी निकाला. अब नंबर बाकी के उपद्रवियों का है जो शायद अपने अपने बिलों में जाकर छिप गए हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Godhra

Trending news

जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
;