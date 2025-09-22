जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन

Gujarat News: दो दिन पहले गुजरात के गोधरा (Godhra) में माहौल खऱाब करने की कोशिश की गई थी. पुलिस पर पथराव किया गया था. लेकिन अब उन पत्थरबाजों का गोदरा पुलिस ने योगी स्टाइल में इलाज कर डाला. वो भी महज 48 घंटे के अंदर. यानी जहां फेंके पत्थर और लगाई थी आग हिसाब एकदम उसी सड़क पर. इसी के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. यानी संदेश साफ और एकदम दो टूक है कि कानून के हिसाब से चलोगे तभी भलाई है यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे.

गोधरा के पत्थरबाजों का इलाज

आरोपियों ने पुलिस पर पथराव करने के अलावा गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए थे, बाद में उन सबने सजा भुगती. गोधरा पुलिस ने उपद्रवियों की क्लास लगा दी. पुलिसिया एक्शन के बाद उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे और आरोपी लगड़ा कर चलते नजर आए. शायद वो ये सोच रहे हों कि पुलिस पर पथराव कर गलती कर दी. दरअसल दो दिन पहले गोधरा के पंचमहल में रील बनाने को लेकर एक शख्स को थाने बुलाया गया था. लेकिन अफवाह फैला दी गई कि पूछताछ के बहाने युवक को मारा गया है. इसके बाद उन्मादी भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया. पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया.

पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ ही भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की थी. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही जुलूस भी निकाला. अब नंबर बाकी के उपद्रवियों का है जो शायद अपने अपने बिलों में जाकर छिप गए हैं.