जा रहे हैं बैंकाक, पटाया या कंबोडिया... टिकट बुक करने से पहले पढ़ लें भारत सरकार की एडवायजरी, परदेस में काम आएगी

Thailand Cambodia Border Clash: थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुई झड़पों के बाद, थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे थाईलैंड के सात प्रांतों की यात्रा से बचने का आग्रह किया गया. दूतावास ने यात्रियों को थाईलैंड के आधिकारिक स्रोतों, जैसे कि TAT न्यूज़रूम, जो थाईलैंड पर्यटन प्राधिकरण का आधिकारिक ऑनलाइन न्यूज़रूम है, से अपडेट प्राप्त करने की सलाह दी.

भारतीय दूतावास ने X पर लिखा, 'थाईलैंड-कंबोडिया सीमा के पास की स्थिति को देखते हुए, थाईलैंड जाने वाले सभी भारतीय यात्रियों को TAT न्यूज़रूम सहित थाई आधिकारिक स्रोतों से अपडेट प्राप्त करने की सलाह दी जाती है. थाईलैंड पर्यटन प्राधिकरण के अनुसार, निम्नलिखित लिंक में उल्लिखित स्थान यात्रा के लिए अनुशंसित नहीं हैं.'

In view of the situation near Thailand-Cambodia border, all Indian travelers to Thailand are advised to check updates from Thai official sources, including TAT Newsroom.

As per Tourism Authority of Thailand places mentioned in the following link are not recommended for… https://t.co/ToeHLSQUYi

