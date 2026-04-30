लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Gold news: शेयर बाजार की चाल कुछ महीनों से बिगड़ी है. लोग जिस मुनाफे की तलाश में शेयर बाजार की तरफ रुख करते हैं, वो नहीं मिल रहा. ज्यादातर निवेशक पैसा लगाकर फंस गए हैं. छोटे निवेशक बाजार से निकल रहे हैं या निकलने का मन बना चुके हैं. निराशा की काट ढूंढ़ने के लिए निवेशकों ने गोल्ड की तरफ फिर से रुख किया है.
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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि सोने के साथ भारतीयों का रिश्ता अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निवेश का माध्यम बन गया है. WGC के मुताबिक साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच देश में सोने की मांग में 10% की बढ़ोतरी हुई है. सोने की मांग में ये बढ़ोतरी गहनों के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए थी. जनवरी से मार्च के बीच देश में सोने की मांग बढ़कर 151 टन पहुंच गई है. पिछले साल इसी समय के दौरान सोने की मांग 137 टन थी.
लेकिन पहली तिमाही में ज्वेलरी की मांग में 19% की गिरावट आई है और केवल 66 टन सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी के लिए किया गया. लेकिन, इस कमी की भरपाई इन्वेस्टमेंट डिमांड ने कर दी. सोने के बार, सिक्कों और ETF के जरिए होने वाले निवेश में 54% की शानदार बढ़ोतरी रही और लोगों ने 82 टन सोना निवेश के लिए खरीदा.
सोचिए, ज्वेलरी से ज्यादा निवेश के लिए सोना ख़रीदा गया. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक़ भारत में पहली बार सोने की इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी की डिमांड से ज्यादा रही. सोने को आम तौर पर ज्वेलरी से जोड़ा जाता है. लेकिन इस आंकड़े से पता चलता है कि लोग सोने के गहने खरीदने के बजाय सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.
सोने में निवेश की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गोल्ड ETF में हुई है. 2025 के पहले 3 महीनों में लोगों ने 5,654 करोड़ रुपये गोल्ड ETF में लगाए थे. लेकिन 2026 की पहली तिमाही में इसमें 5 गुना से ज्यादा उछाल आया है. पहले तीन महीनों में लोगों ने 31,561 करोड़ रुपये गोल्ड ETF में लगाए हैं.
अमेरिकी अर्थशास्त्री एंटनी सुटन ने कहा था कि जो लोग ध्यान से देखते, सोचते और सावधानी बरतते हैं, उनके लिए सोना अंतिम सहारा है.
सोने के इसी महत्व की वजह से भारत के लोग भी गहनों की जगह निवेश के रूप में सोना खरीद रहे हैं. रेटिंग एजेंसी केयरएज की ताज़ा रिपोर्ट भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि सोने से लोगों का लगाव गहनों से ज्यादा निवेश की तरफ मुड़ रहा है. लोगों को लगता है कि सोने में लगाया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा. यही वजह है कि क़ीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद भारत के लोगों ने सोने की खरीद में कमी नहीं की.
केयरएज के मुताबिक 2025 में भारतीयों ने जितना सोना खरीदा उसका 42% निवेश के लिए था.
2024 में केवल 29% सोना निवेश के लिए खरीदा गया था.
2025 में सोने में गहनों की हिस्सेदारी घटकर 57% रह गई, जबकि पहले इसका औसत करीब 70% होता था.
निवेश के लिए सोना एक साल में करीब 50% बढ़ गया, जबकि ज्वेलरी में सोने की हिस्सेदारी कम हो गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि सोना अब सिर्फ तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे भरोसेमंद जरिया बन गया है. अब आपको वो कारण जानने चाहिए जिसकी वजह से सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में लोगों की पसंद बन गया है.
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— Zee News (@ZeeNews) April 30, 2026
इसका सबसे बड़ा कारण है सोने पर निवेश से होने वाला मुनाफा. 2025 में सोने की क़ीमत में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई. इसकी वजह से निवेश के मामले में सोने का आकर्षण बढ़ा. साथ ही दुनिया में संघर्ष और व्यापारिक तनाव के कारण भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी.
अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2026 के अंत तक सोने का दाम बढ़कर 5,400 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा. यानी सोना मौजूदा कीमत की तुलना में 15% से ज्यादा महंगा हो जाएगा. भारतीय रुपये में ये कीमत 1 लाख 63 हजार रुपये के आसपास होगी. दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी और अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद से गोल्ड में तेजी आएगी.
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