हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! लेकिन रास्ते में खड़ा है जंगल, भारत ने निकाला तो Gold mining का 'उस्ताद' बन जाएगा

हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! लेकिन रास्ते में खड़ा है जंगल, भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा

India Gold Mining News: भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था. देश में आज भी सोने के प्रति लोगों का आकर्षण काफी गहरा है. भारतीय रिजर्व बैंक भी लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ाता रहता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 99 फीसदी सोना विदेशों से आयात करता है, कारण ये कि देश में एक्टिव सोने की खदानें बहुत कम हैं. ऐसे में कर्नाटक में नया सोने के भंडार मिलना भारत के लिए अहम हो गया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:36 AM IST
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! लेकिन रास्ते में खड़ा है जंगल, भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा

India Gold Mining News: कर्नाटक के कोप्पल जिले में अमरापुर ब्लॉक में सोने का भंडार पाया गया है. इस खोज ने Geologists, industry और policy makers को पूरी तरह से चौंका दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र में खनन शुरू हो जाता है तो भारत गोल्ड माइनिंग के मामले में बड़ी ताकत बन सकता है. अमरापुर ब्लॉक में मिले सोने की क्वालिटी भी और खदानों से कहीं बेहतर मानी जा रही है. यहां एक टन चट्टान में करीब 12 से 14 ग्राम सोना होने के संकेत पाए गए हैं. 

रोजाना निकल सकता 25 से 30 किलो सोना
राज्य के Department of Mining and Geology ने करीब 6 लाख हेक्टेयर इलाके में पुनर्ग्रहण सर्वे के दौरान खोज की पुष्टि की है. शुरुआती सैम्पल्स में जिस मात्रा में सोना मिला, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर गहराई में भी 8 से 10 ग्राम प्रति टन सोना मौजूद रहा, तो एक ही खदान से रोजाना 25 से 30 किलोग्राम सोना निकल सकता है. इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी रोज की कीमत करीब 18 से 22 करोड़ रुपये हो सकती है.

बताते चलें कि सोने का भंडार तो मिल गया है लेकिन इसे निकालने में बड़ी रुकावट जंगली इलाका है. अमरापुर ब्लॉक protected forest area और Eco-sensitive zone में आता है. नियमों के मुताबिक बिना स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लियरेंस के 10 से 20 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

Forest Department ने इस इलाके में खनन को लेकर कई गंभीर चिंताएं जताई हैं. यहां पर आसपास आदिवासी बस्तियां मौजूद हैं और पूरा इलाका पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरण से जुड़ा हुआ है. ऐसे में बड़े पैमाने पर खनन से पर्यावरण और स्थानीय जीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. जैसे ही वन क्षेत्र में सोने के भंडार की खबर सामने आई है राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में में हलचल तेज हो गई.

सरकारी मंजूरी में देरी और लिमिटेड निगरानी के चलते अवैध सर्वे और खुदाई की आशंका भी बढ़ गई है. विशेषज्ञों को डर है कि अगर समय रहते सख्त निगरानी नहीं की गई तो सोने की अवैध खुदाई और तस्करी शुरू हो सकती है.

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अब इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर-विभागीय कमेटी का गठन किया है. यह समिति वन-विनियोजन से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 के मध्य से पहले स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना मुश्किल है. इसके बाद ही G3 लेवल की गहरी ड्रिलिंग शुरू हो सकेगी. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो भी खनन शुरू होने में अभी कम से कम 5 से 8 साल का वक्त लगेगा.

यह भी पढ़ें: MNREGA: मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार? कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव, जानें क्या रखा जाएगा नाम

 

TAGS

Gold mining

Trending news

