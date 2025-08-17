जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', आंख फाड़े देखती रह गई दुनिया
Advertisement
trendingNow12885179
Hindi Newsदेश

जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', आंख फाड़े देखती रह गई दुनिया

Gold Reserves in Odisha: ओडिशा में बड़ी तादाद में सोना मिला है. बताया जा रहा है कि 1 से 2 लाख किलोग्राम तक यहां पर सोना मिला है. जो भारत के लिए काफी अहम साबित होगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', आंख फाड़े देखती रह गई दुनिया

Gold Reserves in Odisha: ओडिशा अब भारत का नया गोल्ड हब बनने की तरफ बढ़ रहा है. हाल ही में कई जिलों के अंदर सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. इसकी जानकारी खुद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने की है. इसके बाद राज्य सरकार में खनन मंत्री ने भी विधानसभा में इसको लेकर बात रखी है. हालांकि यह सोना कितना है इसको लेकर कोई दावा नहीं किया गया लेकिन कहा जा रहा है कि यह सोने का भंडार 10-20 मीट्रिक टन हो सकता है.

ओडिशा में कहां-कहां सोना मिला?

ओडिशा के अंदर देओगढ़ (अदासा-रामपल्ली), सुंदरगढ़, नबरंगपुर, क्योंझर, अंगुल और कोरापुट में के भंडार मिले हैं. इसके अलावा मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर और बौध में अभी भंडार की खोज जारी है. मार्च 2025 में राज्य के खनन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी.

ओडिशा में सोने की खोज

कहां-कहां सोने की पुष्टि हुई?

कहां-कहां खोजा जा रहा सोना?

ओडिशा में कितना सोना मिला?

जिन जगहों पर सोने की पुष्टि हो चुकी है वो कितना इस बारे में आधिकारिक आंकड़े तो नहीं आए हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले दावा किया जा रहा है कि यह भंडार लगभग 10 से 20 मीट्रिक टन (100000 से 200000 Kg)  हो सकता है. हालांकि भारत में होने वाले निर्यात के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है.

ओडिशा के सोने का अनुमान

 

ओडिशा के सोने का अनुमान

भारत कितना सोना आयात करता है?

भारत हर साल करीब 700–800 मीट्रिक टन सोना आयात करता है. घरेलू उत्पादन (2020 तक) सिर्फ 1.6 टन था. यानी यह कि ओडिशा में मिलने वाला यह भंडार भारत की तमाम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है. हालांकि घरेलू खनन के लिए यह बड़ा कदम है. ओडिशा सरकार OMC और GSI मिलकर इस खोज को जल्द व्यावसायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

FAQ

भारत में सोना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

❓ भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कहां है?

✔️ भारत में कर्नाटक के कोलार जिले में कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) है.

❓ भारत में सबसे सस्ता सोना कहां मिलता है?

✔️ भारत के अंदर सबसे सस्ता सोना केरल में मिलता है। यहां सोना सस्ता होने की वजह कम आयात शुल्क है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Odisha

Trending news

प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 'हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया...', मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
;