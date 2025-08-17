जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', आंख फाड़े देखती रह गई दुनिया

Gold Reserves in Odisha: ओडिशा अब भारत का नया गोल्ड हब बनने की तरफ बढ़ रहा है. हाल ही में कई जिलों के अंदर सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. इसकी जानकारी खुद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने की है. इसके बाद राज्य सरकार में खनन मंत्री ने भी विधानसभा में इसको लेकर बात रखी है. हालांकि यह सोना कितना है इसको लेकर कोई दावा नहीं किया गया लेकिन कहा जा रहा है कि यह सोने का भंडार 10-20 मीट्रिक टन हो सकता है.

ओडिशा में कहां-कहां सोना मिला?

ओडिशा के अंदर देओगढ़ (अदासा-रामपल्ली), सुंदरगढ़, नबरंगपुर, क्योंझर, अंगुल और कोरापुट में के भंडार मिले हैं. इसके अलावा मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर और बौध में अभी भंडार की खोज जारी है. मार्च 2025 में राज्य के खनन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी.

ओडिशा में कितना सोना मिला?

जिन जगहों पर सोने की पुष्टि हो चुकी है वो कितना इस बारे में आधिकारिक आंकड़े तो नहीं आए हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले दावा किया जा रहा है कि यह भंडार लगभग 10 से 20 मीट्रिक टन (100000 से 200000 Kg) हो सकता है. हालांकि भारत में होने वाले निर्यात के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है.

भारत कितना सोना आयात करता है?

भारत हर साल करीब 700–800 मीट्रिक टन सोना आयात करता है. घरेलू उत्पादन (2020 तक) सिर्फ 1.6 टन था. यानी यह कि ओडिशा में मिलने वाला यह भंडार भारत की तमाम जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है. हालांकि घरेलू खनन के लिए यह बड़ा कदम है. ओडिशा सरकार OMC और GSI मिलकर इस खोज को जल्द व्यावसायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

