Advertisement
trendingNow13195738
Hindi Newsदेशआज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात, राज्‍य के 50 वें स्‍थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे ऐलान

आज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात, राज्‍य के 50 वें स्‍थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे ऐलान

Sikkim: सिक्किम खुद के भारत में शामिल होने के 50 साल पूरे होने गोल्डन जुबली का जश्न मना रहा है. आज प्रधानमंत्री मोदी भी सिक्कम को 4000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात, राज्‍य के 50 वें स्‍थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे ऐलान

Golen Jubilee of Sikkim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह भव्य कार्यक्रम पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

प्रधानमंत्री इस मौके पर राज्य के लिए 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और सिक्किम के विकास को लेकर अपनी बात रखेंगे.

कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं शामिल

इन परियोजनाओं में सड़क और पुल निर्माण, यातायात संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थान, बिजली व्यवस्था, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन बढ़ावा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं. इनका मकसद सिक्किम को तेजी से आगे बढ़ाना और हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है

Add Zee News as a Preferred Source

आयुर्वेद अस्पताल का होगा शिलान्यास

मुख्य योजनाओं में यांगंग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल का शिलान्यास शामिल है. इसके अलावा सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्थायी परिसर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. कार्यक्रम में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे. यहां वह मुख्यमंत्री के साथ दुर्लभ ऑर्किड फूलों को देखेंगे. यह दौरा सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को भी दर्शाएगा.

एकता के 1000 कदम

राज्य सरकार इस खास मौके पर 'एकता के 1000 कदम' विषय पर विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगी. इसमें 1500 से ज्यादा स्थानीय कलाकार हिस्सा लेंगे और सिक्किम की संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक पेश करेंगे.

सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना?

सिक्किम आज भारत का 22वां राज्य है, हालांकि इसकी स्थापना एक आम रियासत की तरह नहीं हुई थी. सिक्किम पर पहले चोग्याल नामक राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी. चोग्याल बौद्ध राजवंश के शासक होते थे. 1970 के दशक में राजशाही के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा, इसके बाद 1975 में जनमत संग्रह कराया गया. जनमत संग्रह में लोगों ने बड़ी तादाद में राजशाही खत्म करने और भारत में शामिन होने का समर्थन किया. फिर भारतीय संसद ने संविधान संशोधन कर सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत को 22वां राज्य घोषित किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

PM ModiSikkim

Trending news

इस बार गर्मी और हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट
India Weather news
इस बार गर्मी और हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट
आज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात, राज्‍य के 50 वें स्‍थापना दिवस पर PM करेंगे ऐलान
PM Modi
आज सिक्किम को मिलेगी बड़ी सौगात, राज्‍य के 50 वें स्‍थापना दिवस पर PM करेंगे ऐलान
हमला करना होता... TMC सांसद पर अटैक के बाद दिलीप घोष की ललकार, आखिरी रण में खूनी खेल
West Bengal Assembly Election 2026
हमला करना होता... TMC सांसद पर अटैक के बाद दिलीप घोष की ललकार, आखिरी रण में खूनी खेल
जहां अर्थियां जलती हैं, वहां हुई जयमाला... श्मशान घाट पर सजा शादी का मंडप, भड़के लोग
almora
जहां अर्थियां जलती हैं, वहां हुई जयमाला... श्मशान घाट पर सजा शादी का मंडप, भड़के लोग
दृश्यम स्टाइल मर्डर! सूरत में पत्नी की हत्या, बक्से में छुपाया शव; लेटर ने खोला राज
Surat Murder
दृश्यम स्टाइल मर्डर! सूरत में पत्नी की हत्या, बक्से में छुपाया शव; लेटर ने खोला राज
भारत आई 7 लीटर दूध देने वाली विदेशी बकरी; गांधी जी ने कहा था ‘गरीब आदमी की गाय’
Kashmir
भारत आई 7 लीटर दूध देने वाली विदेशी बकरी; गांधी जी ने कहा था ‘गरीब आदमी की गाय’
दिल्ली में बड़े हमले की थी साजिश, तीन देशों का सिंडिकेट... मूसेवाला मर्डर कनेक्शन भी
Delhi news
दिल्ली में बड़े हमले की थी साजिश, तीन देशों का सिंडिकेट... मूसेवाला मर्डर कनेक्शन भी
Bengal Election दूसरे चरण की 23 सीटों पर महिला वोटर पावर, क्या बदलेगा पूरा खेल?
West Bengal Election 2026
Bengal Election दूसरे चरण की 23 सीटों पर महिला वोटर पावर, क्या बदलेगा पूरा खेल?
Gujarat Election 2026 Result LIVE: गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, राजकोट में जीत के बाद पटाखों पर लगा बैन
Gujarat Local Body
Gujarat Election 2026 Result LIVE: गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, राजकोट में जीत के बाद पटाखों पर लगा बैन
लू के थपेड़ों के बीच आई राहत भरी खबर! आज कई राज्यों में आंधी-बारिश दिलाएगी राहत
weather update
लू के थपेड़ों के बीच आई राहत भरी खबर! आज कई राज्यों में आंधी-बारिश दिलाएगी राहत