Sikkim: सिक्किम खुद के भारत में शामिल होने के 50 साल पूरे होने गोल्डन जुबली का जश्न मना रहा है. आज प्रधानमंत्री मोदी भी सिक्कम को 4000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं.
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Golen Jubilee of Sikkim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह भव्य कार्यक्रम पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
प्रधानमंत्री इस मौके पर राज्य के लिए 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और सिक्किम के विकास को लेकर अपनी बात रखेंगे.
इन परियोजनाओं में सड़क और पुल निर्माण, यातायात संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थान, बिजली व्यवस्था, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन बढ़ावा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं. इनका मकसद सिक्किम को तेजी से आगे बढ़ाना और हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है
मुख्य योजनाओं में यांगंग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल का शिलान्यास शामिल है. इसके अलावा सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्थायी परिसर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. कार्यक्रम में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे. यहां वह मुख्यमंत्री के साथ दुर्लभ ऑर्किड फूलों को देखेंगे. यह दौरा सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को भी दर्शाएगा.
राज्य सरकार इस खास मौके पर 'एकता के 1000 कदम' विषय पर विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगी. इसमें 1500 से ज्यादा स्थानीय कलाकार हिस्सा लेंगे और सिक्किम की संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक पेश करेंगे.
सिक्किम आज भारत का 22वां राज्य है, हालांकि इसकी स्थापना एक आम रियासत की तरह नहीं हुई थी. सिक्किम पर पहले चोग्याल नामक राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी. चोग्याल बौद्ध राजवंश के शासक होते थे. 1970 के दशक में राजशाही के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा, इसके बाद 1975 में जनमत संग्रह कराया गया. जनमत संग्रह में लोगों ने बड़ी तादाद में राजशाही खत्म करने और भारत में शामिन होने का समर्थन किया. फिर भारतीय संसद ने संविधान संशोधन कर सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत को 22वां राज्य घोषित किया.
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