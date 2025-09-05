दुबई के भक्त ने साईं बाबा के चरणों में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए

Shirdi Sai Baba: दुबई के एक साईं भक्त ने शिरडी में साईं बाबा के चरणों में 1,600 ग्राम सोने से बने "ॐ साईं राम" अक्षर दान किए, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है. ये स्वर्ण अक्षर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. जानें भक्त का नाम.
Golden letter Om Sai Ram: शिरडी का साईं बाबा मंदिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. हाल ही में, दुबई के एक साईं भक्त ने बाबा के चरणों में अनोखा दान देकर सबका मन मोह लिया. उन्होंने 1,600 ग्राम शुद्ध सोने से बने "ॐ साईं राम" अक्षर मंदिर को भेंट किए, जिनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपये है. ये स्वर्ण अक्षर मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित किए गए हैं, जो हर आने-जाने वाले भक्त का ध्यान खींच रहे हैं.
गुप्त भक्त की अनोखी भेंट
इस भव्य दान के बावजूद, भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखने की इच्छा जताई. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए नाम उजागर नहीं किया. ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने इस दान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "साईं बाबा के भक्त दुनिया भर से अपनी श्रद्धा अर्पण करने आते हैं. दुबई के इस भक्त ने 1,600 ग्राम सोने से बने ‘ॐ साईं राम’ अक्षर दान किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. यह भक्त नियमित रूप से शिरडी आते हैं और उनकी यह भेंट उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है."
शिरडी में स्वर्ण दान की परंपरा
साईं बाबा मंदिर में सोने और चांदी का दान कोई नई बात नहीं है. पहले भी भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर ऐसी भेंट चढ़ाई हैं.
साईं बाबा की सादगी और भक्तों की भक्ति
साईं बाबा ने अपने जीवन में सादगी का संदेश दिया. वे द्वारकामाई में रहते थे और "सबका मालिक एक" का उपदेश देते थे. आज भक्तों की श्रद्धा ने उनके दरबार को स्वर्णिम बना दिया है. गाडिलकर ने कहा, "यह दान साईं बाबा की महिमा और भक्तों की निष्ठा का प्रतीक है."
भक्तों का तांता और मंदिर की महिमा
शिरडी में हर साल करीब ढाई करोड़ भक्त दर्शन के लिए आते हैं. खास मौकों जैसे गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और नए साल पर यह संख्या और बढ़ जाती है. यह स्वर्ण दान न केवल मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है, बल्कि भक्तों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है.
