दुबई के भक्त ने साईं बाबा के चरणों में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Advertisement
trendingNow12909727
Hindi Newsदेश

दुबई के भक्त ने साईं बाबा के चरणों में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए

Shirdi Sai Baba: दुबई के एक साईं भक्त ने शिरडी में साईं बाबा के चरणों में 1,600 ग्राम सोने से बने "ॐ साईं राम" अक्षर दान किए, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है. ये स्वर्ण अक्षर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. जानें भक्त का नाम.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 05, 2025, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुबई के भक्त ने साईं बाबा के चरणों में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए

Golden letter Om Sai Ram: शिरडी का साईं बाबा मंदिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. हाल ही में, दुबई के एक साईं भक्त ने बाबा के चरणों में अनोखा दान देकर सबका मन मोह लिया. उन्होंने 1,600 ग्राम शुद्ध सोने से बने "ॐ साईं राम" अक्षर मंदिर को भेंट किए, जिनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपये है. ये स्वर्ण अक्षर मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित किए गए हैं, जो हर आने-जाने वाले भक्त का ध्यान खींच रहे हैं. 

गुप्त भक्त की अनोखी भेंट
इस भव्य दान के बावजूद, भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखने की इच्छा जताई. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए नाम उजागर नहीं किया. ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने इस दान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "साईं बाबा के भक्त दुनिया भर से अपनी श्रद्धा अर्पण करने आते हैं. दुबई के इस भक्त ने 1,600 ग्राम सोने से बने ‘ॐ साईं राम’ अक्षर दान किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. यह भक्त नियमित रूप से शिरडी आते हैं और उनकी यह भेंट उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है."

शिरडी में स्वर्ण दान की परंपरा
साईं बाबा मंदिर में सोने और चांदी का दान कोई नई बात नहीं है. पहले भी भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर ऐसी भेंट चढ़ाई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साईं बाबा की सादगी और भक्तों की भक्ति
साईं बाबा ने अपने जीवन में सादगी का संदेश दिया. वे द्वारकामाई में रहते थे और "सबका मालिक एक" का उपदेश देते थे. आज भक्तों की श्रद्धा ने उनके दरबार को स्वर्णिम बना दिया है. गाडिलकर ने कहा, "यह दान साईं बाबा की महिमा और भक्तों की निष्ठा का प्रतीक है." 

भक्तों का तांता और मंदिर की महिमा
शिरडी में हर साल करीब ढाई करोड़ भक्त दर्शन के लिए आते हैं. खास मौकों जैसे गुरु पूर्णिमा, रामनवमी और नए साल पर यह संख्या और बढ़ जाती है. यह स्वर्ण दान न केवल मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है, बल्कि भक्तों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Sai Baba

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;