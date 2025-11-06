Advertisement
Hindi Newsदेश

शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन, IIT मद्रास ने कराया पेटेंट

Glucose Monitor Device: आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने शुगर के रोगियों के लिए एक किफायती और न्यूनतम आक्रामक ग्लूकोज निगरानी उपकरण का पेटेंट कराया है. इसका उद्देश्य मधुमेह की निगरानी को अधिक आरामदायक, सुलभ और किफायती बनाना है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:13 PM IST
 IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने शुगर के रोगियों के लिए एक किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्लूकोज निगरानी उपकरण का पेटेंट कराया है. यह उपकरण मधुमेह की निगरानी को अधिक आरामदायक, सुलभ और किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह उपकरण प्रोफेसर परशुरामन स्वामीनाथन के नेतृत्व में संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स और थिन फिल्म्स लैब में विकसित किया गया. उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूलर प्रणाली पुन: प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और कम-शक्ति डिस्प्ले यूनिट को डिस्पोजेबल माइक्रोनीडल सेंसर पैच के साथ जोड़ती है.

स्वामीनाथन ने कहा कि एक शोधकर्ता के नजरिए से सफलता का असली पैमाना तब होता है जब कोई विचार प्रयोगशाला से बाहर निकलता है और लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाना शुरू कर देता है. यह उपकरण मधुमेह प्रबंधन में रोजाना उंगलियों से रक्त लेने की परेशानी से बचा सकता है और नियमित निगरानी को आसान बना सकता है. आईआईटी मद्रास के एमएस स्कॉलर एल. बालामुरुगन ने कहा कि यह उपकरण लोगों को दर्दरहित, गोपनीय और किफायती तरीके से ग्लूकोज की निगरानी करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. इससे आपात स्थितियों, अस्पताल के चक्करों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव कम हो सकता है.

 

भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित 

बालामुरुगन ने यह भी बताया कि घरेलू स्तर पर विकसित इस उपकरण से आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम होगी, स्थानीय विनिर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी. बता दें, आईसीएमआर इंडियाएबी के 2023 के अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं. वर्तमान में ग्लूकोज निगरानी के लिए आमतौर पर उंगलियों से रक्त लेने की स्व-निगरानी (SMBG) या निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM) प्रणाली का उपयोग होता है. इस नए मॉनिटर से इन दोनों तरीकों की सीमाओं को कम करने में मदद मिलेगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Diabetes

