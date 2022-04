भारतीय छात्रों के लिए Good News, चीन ने भारत सरकार से जताई ये इच्छा

China Consider Return of Indian Students: कोरोना महामारी के बाद से पूरी दुनिया में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. इससे सबसे ज्यादा विदेश में पढ़ रहे छात्र प्रभावित हुए हैं. इस बीच कोविड प्रतिबंधों के चलते चीन में पढ़ाई के लिए वापस नहीं जा पा रहे छात्रों को विदेश मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है.

दूतावास ने बताया कि 25 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग के बाद अब चीन ने भारतीय छात्रों को वापस बुलाने की इच्छा व्यक्त की है. बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करेगा जो कोविड के बाद से चीन में लगे प्रतिबंधों की वजह से वहां नहीं जा पाए हैं. खास तौर पर मेडिकल के वो छात्र, जो अपने प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे.

After the meeting of EAM Dr S Jaishankar with FM of China, Wang Yi on March 25th, Chinese side has expressed willingness to consider facilitating return of Indian students to China;request students to provide information by filling up the form by May 8th:Embassy of India in China pic.twitter.com/fDeMo661kM

