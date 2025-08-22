शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत; क्या है शिखर बैंक घोटाला?

गुरुवार (21 अगस्त) को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एनसीपी (शरद पवार) चीफ शरद पवार के पोते MLA रोहित पवार को महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. रोहित के खिलाफ ये मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था. कोर्ट ने रोहित को हिदायत देते हुए कहा कि वो सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे. ईडी ने रोहित की कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ चार्जशीट तो दायर की थी लेकिन जांच के दौरान कभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था.

मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े एक मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि इस पर फैसला आने तक ईडी की जांच आगे नहीं बढ़ सकती. विशेष न्यायाधीश एस.आर. नवंदर ने कहा कि EOW पहले ही इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश कर चुकी है, और अब इस रिपोर्ट पर निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया,'यदि मूल अपराध को ही बंद कर दिया जाता है, तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामला भी स्वतः कमजोर पड़ जाता है.'

18 सितंबर को कोर्ट करेगा अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 के लिए स्थगित कर दी है, जिससे पहले EOW की क्लोजर रिपोर्ट पर आवश्यक विचार किया जाएगा. यह मामला उन मामलों की श्रेणी में आता है जहां प्रवर्तन निदेशालय की जांच मूलतः एक पुलिस केस पर आधारित होती है, और अगर उस प्राथमिक मामले को ही बंद कर दिया जाए, तो ईडी की कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं.कोर्ट 18 सितंबर से EOW की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू करेगा.

क्या है शिखर बैंक घोटाला ?

सहकारी बैंक घोटाले में दर्ज की गई FIR के मुताबिक बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की वजह से 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस घोटाले में पहले तो चीनी मिलों को बहुत ही कम दरों पर ऋण दिया गया और फिर जब वो डिफॉल्टर हो गए तो उनकी संपत्तियों को औने-पौने दामों में बेच दिया गया. शिखर बैंक ने लगभग डेढ़ दशक पहले राज्य की 23 सहकारी चीनी मिलों को बेहद सस्ती दरों पर लोन दिया था. ये चीनी मिलें घाटे के चलते डूब गईं, ऐसे में कुछ नेताओं ने इन डूबती फैक्ट्रियों को औने-पौने दामों में खरीद लिया था.

केस में आए कई मोड़, फिर मिली रोहित को मिली क्लीन चिट

इसके बाद शिखर बैंक ने इन फैक्ट्रियों को लोन दिया. इस दौरान अजित पवार इसी बैंक में निदेशक बोर्ड में शामिल थे. इस मामले में अजित पवार को आरोपी बनाया गया. अजित पवार के साथ इस मामले में शेखर निकम, माणिकराव कोकाटे और अमर सिंह पंडित को भी आरोपी बनाया गया था. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जांच किए जा रहे बहुचर्चित कन्नड़ चीनी मिल मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं. इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके भतीजे,रोहित पवार के नाम सामने आए लेकिन जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

रोहित पवार से जुड़ी कंपनियों को मिली क्लीन चिट

EOW ने 2020 में पहली क्लोजर रिपोर्ट दायर करते हुए मामला बंद करने की सिफारिश की थी. लेकिन कुछ समय बाद EOW ने ही अदालत का रुख किया, यह कहते हुए कि वे अजित पवार और रोहित पवार के खिलाफ जांच फिर से शुरू करना चाहते हैं. इसके बाद, जनवरी 2024 में EOW ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए फिर से मामला बंद करने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में कहा गया कि जांच के दौरान अजित पवार सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे जांच की आवश्यकता को समर्थन देने वाले सबूत नहीं मिले हैं. इसके साथ ही रोहित पवार से जुड़ी कंपनियों को भी क्लीन चिट दे दी गई थी.

ED ने किया क्लोजर रिपोर्ट का विरोध

EOW की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब रोहित पवार ने कन्नड़ चीनी मिल का अधिग्रहण किया, तब उनकी बारामती एग्रो कंपनी आर्थिक रूप से सक्षम थी और कोई वित्तीय अनियमितता या धन शोधन का मामला सामने नहीं आया. हालांकि, इस क्लोजर रिपोर्ट का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया है. ईडी का कहना है कि मूल अपराध की जांच अधूरी है और जब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक ईडी की जांच प्रभावित हो सकती है.

