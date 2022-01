गणतंत्र दिवस पर गुड न्यूज! अरुणाचल प्रदेश के लापता लड़के की जल्द होगी घर वापसी, PLA से हुई ये बात

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दिन देश के लिए एक अच्छी खबर आई. केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश का लापता किशोर मिराम तारोन जल्दी ही अपने देश लौट आएगा. आपको बता दें कि मिराम तारोन 18 जनवरी को लापता हो गया था. जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और सरकार से उस लड़के को बचाने की गुहार लगाई. फिर भारतीय सेना ने PLA से संपर्क साधा था.

ऐसे में जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तब कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने ट्वीट कर बताया कि किसी भी वक्त मिराम तारोन को भारत लाया जा सकता है. उन्होंने ट्वीट किया, 'चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने हॉटलाइन पर बात की है. PLA ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है और किशोर को जल्दी ही वापस भेजने की बात कही है.'

Hotline exchanged on Republic Day by Indian Army with Chinese PLA. PLA responded positively indicating handing over of our national and suggested a place of release. They are likely to intimate date and time soon. Delay attributed to bad weather conditions on their side. https://t.co/CX7pu2jIRV

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 26, 2022