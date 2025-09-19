गूगल ऑफिस के बाहर टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की गारंटी नहीं; किस हाईटेक शहर के चेहरे पर दाग लगा रहा वीडियो?

Bengaluru office video: भारत के गिने चुने हाईटेक, मेट्रो और टेक फ्रेंडली शहरों में से एक बेंगुलुरू का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है. कुछ सड़कों की हालत टियर-2 या टियर-3 सिटी से भी खस्ता है. छोटा-मोटा मोहल्ला छोड़िए जहां गूगल (Google) का ऑफिस है वहां भी बुरा हाल है. कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां अतिक्रमण वाले फुटपाथ की वजह से आपके सुरक्षित पैदल चलने की भी गारंटी नहीं है. इसके जीते जागते सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे बेंगलुरू के बुनियादी ढांचे की पोल खुल गई है. अब आप खुद देख लीजिए सिविक अपोजिशन ऑफ इंडिया द्वारा X (ट्विटर) पर साझा किया गया ये वायरल वीडियो.

Let’s see what it takes to walk outside Google Bengaluru. One word: unsafe.

Both sides' footpaths are broken and encroached, while the service road is riddled with potholes. What should be the pride of Bengaluru is getting the least attention from GBA. The further you go, the… pic.twitter.com/fNpBr5Z1KZ — Civic Opposition of India (@CivicOp_india) September 19, 2025

तो देखा आपने कैसे दो मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में गूगल के बेंगलुरु ऑफिस के बाहर सड़क और फुटपाथ की जर्जर स्थिति दिख रही है. जिससे पैदल चलना एक खतरनाक अनुभव बन गया है. अब वायरल हो रहे इस क्लिप में, निवासी सर्विस रोड पर बड़े-बड़े गड्ढों, अतिक्रमण वाले फुटपाथों और सुरक्षित पैदल चलने की जगह की कमी की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शंस का दौर जारी

वायरल वीडियो को हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं. टैक्स पेयर्स की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थमा नहीं है. कुछ लोग गूगल के उस ऑफिस की तुलना सिंगापुर के गूगल ऑफिस से कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचे के मामले में हिंदुस्तानी आज भी विदेशों की तुलना में कई सौ साल पीछे हैं. भारत के करप्शन को भी लोग कोस रहे हैं.

निराशा का दौर

ये वीडियो ब्लैकबक के सीईओ और को फाउंडर सह-संस्थापक राजेश याबाजी की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सहकर्मियों को ऑफिस आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए वे कंपनी को बेलंदूर से बाहर ले जा रहे हैं. वो कुछ इलाकों की हालत से इतने परेशान दिखे कि ये तक कह गए कि यहां अगले पांच सालों में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है.