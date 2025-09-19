गूगल ऑफिस के बाहर टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की गारंटी नहीं; किस हाईटेक शहर के चेहरे पर दाग लगा रहा वीडियो?
Advertisement
trendingNow12929236
Hindi Newsदेश

गूगल ऑफिस के बाहर टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की गारंटी नहीं; किस हाईटेक शहर के चेहरे पर दाग लगा रहा वीडियो?

Google's Bengaluru office: वायरल वीडियो को हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं. टैक्स पेयर्स की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थमा नहीं है. कुछ लोग गूगल के उस ऑफिस की तुलना सिंगापुर के गूगल ऑफिस से कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचे के मामले में हिंदुस्तानी आज भी विदेशों से सौ साल पीछे हैं. कुछ जानकार भारत के करप्शन को कोस रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गूगल ऑफिस के बाहर टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की गारंटी नहीं; किस हाईटेक शहर के चेहरे पर दाग लगा रहा वीडियो?

Bengaluru office video: भारत के गिने चुने हाईटेक, मेट्रो और टेक फ्रेंडली शहरों में से एक बेंगुलुरू का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है. कुछ सड़कों की हालत टियर-2 या टियर-3 सिटी से भी खस्ता है. छोटा-मोटा मोहल्ला छोड़िए जहां गूगल (Google) का ऑफिस है वहां भी बुरा हाल है. कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां अतिक्रमण वाले फुटपाथ की वजह से आपके सुरक्षित पैदल चलने की भी गारंटी नहीं है. इसके जीते जागते सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे बेंगलुरू के बुनियादी ढांचे की पोल खुल गई है. अब आप खुद देख लीजिए सिविक अपोजिशन ऑफ इंडिया द्वारा X (ट्विटर) पर साझा किया गया ये वायरल वीडियो.

तो देखा आपने कैसे दो मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में गूगल के बेंगलुरु ऑफिस के बाहर सड़क और फुटपाथ की जर्जर स्थिति दिख रही है. जिससे पैदल चलना एक खतरनाक अनुभव बन गया है. अब वायरल हो रहे इस क्लिप में, निवासी सर्विस रोड पर बड़े-बड़े गड्ढों, अतिक्रमण वाले फुटपाथों और सुरक्षित पैदल चलने की जगह की कमी की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शंस का दौर जारी

वायरल वीडियो को हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं. टैक्स पेयर्स की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थमा नहीं है. कुछ लोग गूगल के उस ऑफिस की तुलना सिंगापुर के गूगल ऑफिस से कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचे के मामले में हिंदुस्तानी आज भी विदेशों की तुलना में कई सौ साल पीछे हैं. भारत के करप्शन को भी लोग कोस रहे हैं.

ये भी पढ़ें- मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हथियारबंद लोगों का हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल

निराशा का दौर

ये वीडियो ब्लैकबक के सीईओ और को फाउंडर सह-संस्थापक राजेश याबाजी की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सहकर्मियों को ऑफिस आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए वे कंपनी को बेलंदूर से बाहर ले जा रहे हैं. वो कुछ इलाकों की हालत से इतने परेशान दिखे कि ये तक कह गए कि यहां अगले पांच सालों में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

BengaluruGoogle's Bengaluru office video

Trending news

लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
;