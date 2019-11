Google को '2020 सिख रेफरेंडम' से जुड़ना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराज़गी

नई दिल्ली: गूगल (Google) को अपने ऐप प्लेटफॉर्म 'गूगल प्ले स्टोर' (Google Play Store) में भारत विरोधी एजेंडे से जुड़ी '2020 सिख रेफरेंडम' (2020 Sikh Referendum) ऐप को रखना भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने गूगल को जमकर फटकार लगाई है. ट्विटर पर गूगल के ख़िलाफ नाराज़गी जताते हुए लोगों ने सलाह दी है कि गूगल को भारत विरोधी एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहिए.

Now, Anti India propaganda 'Khalistan' is on Google Play Store.

How can Google Play, Google Play Dev allow Radicalization on its platform?

Is @NIA_India aware of it?

This '2020 Sikh Referendum' app is radicalizing youth for Khalistan against India pic.twitter.com/ZzvUxewUFu

— Neha Sharma (@karmabhumi_) November 7, 2019